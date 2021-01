Nejlepší hry v internetovém prohlížeči

Způsobů, jak je možné v online světě trávit volný čas, by se našlo mnoho. Pokud vás však již brouzdání po sociálních sítích a sledování Netflixu pomalu omrzelo a přemýšlíte, jak dál by se dalo na internetu vyžít, doporučujeme nezapomínat na klasické browserovky – tedy hry, které je možné bez instalace hrát přímo z internetového prohlížeče. Ty si i po letech stále drží svou popularitu a nezřídka přicházejí s velmi nápaditými herními koncepty, které umí zpříjemnit jakoukoli chvilku volna. Sestavili jsme tak seznam sedmi nejlepších, nimž byste, až najdete dlouhou chvíli, určitě měli dát šanci.

Powerline.io

Mezi vůbec nejoblíbenější žánry browserovek se pravidelně řadí různé napodobeniny legendárního hada ze starých telefonů značky Nokia. Zřejmým králem tohoto typu prohlížečových her se pak v posledních letech stala Powerline.io, kde se hráč ujímá role neonového hada a má klasický úkol – pojídat objekty na mapě a dosáhnout co největší délky. Musí se však vyhýbat jak svému vlastnímu tělu, tak i hadům ostatních hráčů, neboť po kolizi musí každý hrát začít úplně od nuly. Neonovou obdobu legendární hry Snake si můžete zahrát na tomto odkazu.

GeoGuessr

Jestliže jsme o několik řádků výše zmiňovali velkou nápaditost některých browserovek, v případě GeoGuessru to platí dvojnásob. Tato hra totiž využívá funkce Street View na Google Maps a její gró spočívá v tom, že se hráč ocitne uvnitř Street View na náhodném místě na zeměkouli a musí pohybem po dané lokalitě sám zjistit, kde se nachází. Jakmile si myslí, že ví, musí na mapě dané místo označit a na základě přesnosti jeho odhadu je pak odměněn odpovídajícím počtem bodů. Hráč se tak nejen zabaví, ale zároveň může poznávat různá zajímavá místa, o nichž by se jinak ani nedozvěděl. GeoGuessr si můžete vyzkoušet na odkazu zde.

DOOM

DOOM zřejmě není třeba dlouhosáhle představovat. Jednu z nejlegendárnějších stříleček historie celého herního průmyslu je možné si zahrát i přímo v prohlížeči – konkrétně pak její první díl poprvé vydaný už v roce 1993. Browserovka fungující na základě dosboxového emulátoru pak dává hráči možnost zahrát si všechny tři epizody tohoto proslulého titulu. DOOM si můžete už nyní zahrát pod tímto odkazem.

BrowserQuest

Ve známé a příznačně pojmenované browserovce BrowserQuest, původně vyrobené neziskovou organizací Mozilla Foundation, se hráč vžije do role mladého válečníka hledajícího dobrodružství po rozhlehlém online světě. Ten musí na své cestě čelit celé řadě nepřátel, proti nim však může spojit síly s dalšími online hráči a různými způsobi s nimi interagovat. Pro hraní přitom stačí pouze projít rychlou registrací s vytvořením postavy a dobrodružství může začít. BrowserQuest si můžete zahrát zde.

Club Penguin: Rewritten

Původní Club Penguin patřil ve své době k vůbec nejrozšířenějším browserovkám. Hráči si v něm mohli vytvořit svůj vlastní avatar (byť vždy v podobě tučňáka), ve virtuálním prostoru si ho různě upravovat a hlavně se scházet se svými přáteli a hrát s nimi různé zábavné minihry, které byly do titulu implementovány. Servery hry však byly roku 2017 definitivně vypnuty a ačkoli na chvíli převzal otěže následný díl Club Penguin Island, i ten brzy skončil. V současnosti je však možné zahrát si fanoušky „přepsanou“ verzi původní hry, nabízející podobné funkce a rozhraní založené právě na proslulém prvním dílu. Club Penguin: Rewritten si tak můžete zahrát na tomto odkazu.

RuneScape

Další klasikou prohlížečových her je RuneScape. Tímto MMORPG, v němž má hráč v podstatě naprostou svobodu v tom, co bude jeho postava zač a jaké bude dělat úkoly, si již prošlo několik generací hráčů a nevypadá to, že by se ani po dvou desetiletích mělo něco změnit – ostatně vývojář Jagex, který s hrou v roce 2001 přišel, ji i nadále pravidelně aktualizuje. RuneScape je k zahrání na odkazu zde.

World’s Hardest Game

Pakliže mezi prohlížečovými hrami hledáte opravdovou výzvu, doporučujeme vyzkoušet World’s Hardest Game, tedy nejtěžší hru na světě, od vývojáře Stephena Critopha. Ten tvrdí, že přišel s nejobtížnější hrou všech dob. A v čem spočívá? Hráč v této browserovce ovládá červený čtvereček, jehož úkolem je dostat se z bodu A do bodu B, sbírat při tom žlutá kolečka a nic u toho nezkazit. Právě v tom je však problém – s každým levelem je totiž hra výrazně těžší a těžší. Pokud si troufáte, nejtěžší hru na světě si můžete vyzkoušet zde.