Hrajete na iPhonu Doom? Užijte si přes třicet nových úrovní zdarma

První dva díly legendární střílečky Doom můžete na iPhonech hrát už přes rok. Vývojáři z Bethesdy a iD Software si dali na mobilních portech pořádně záležet. V současné podobě jde o jedny z nejlépe hratelných stříleček na dotykových displejích. Od vydání je totiž vývojáři zásobují častými updaty, které do hry postupem času přidaly ergonomičtější ovládádání, podporu širokoúhlých obrazovek a odemkly vyšší snímkovací frekvence. Nejdůležitějším updatem ale pro nás dnes je podpora všemožných fanouškovských módů, která zpřístupnila mobilním verzím Doomu neskutečně bohatou pokladnici přídavků vytvořených hráči za celých dvacet pět let od vydání prvního dílu. Do hry si tak nyní můžete stáhnout rozšíření Doom Zero, které přidává přes třicet nových úrovní.

Doom Zero je výjimečné tím, že jde o práci jednoho jediného fanouška z Jižní Afriky. ten sám vytvořil přes třicet nových úrovní, které ale úplně nekopírují styl původních dvou dílů. Výjimečně zpracovaný soubojový systém v nich zůstává stejný, Christopher Golden se ale k dalším částem hry staví odlišně. Doom Zero potrápí kromě vašich reflexů totiž i mozkové závity. V úrovních se vyskytuje spousta logických hádanek a bludišťovitých pasáží, ve kterých se člověk ztratí raz dva. Rozšíření je dostupné v obou dílech mobilních portů a vyzvednout si ho můžete zdarma z příslužné sekce v hlavních menu obou her.