Víme, kdy dorazí na iPhony a iPady hry z Xboxu přes xCloud

Fanoušci herní konzole Xboxu a ekosystému služeb s ní spjatých mají dnes důvod k radosti. Před malou chvílí totiž Microsoft oficiálně oznámil, kdy na iPhony a iPady dorazí s webovou aplikací pro streamovací herní službu xCloud, která je součástí předplatného Xbox Game Pass Ultimate. To dává v současnosti hráčům přístup k nepřebernému množství herních titulů na konzolích, počítačích či Androidích telefonech, přičemž již na jaře příštího roku se do tohoto seznamu připíšou i iPhony a iPady.

Cloudové herní streamování chtěl sice Microsoft na iPhony zprvu přinést formou klasické aplikace stažitelné z App Store, kvůli striktním podmínkám Applu pro obsah v jeho obchodě s aplikacemi však nakonec narazil a stejně jako Nvidia se musí spokojit “jen” s webovou verzí. Nutno nicméně podotknout, že ta dokáže při kvalitním zpracování klasickou mobilní aplikaci prakticky v čemkoliv nahradit, takže Microsoft v tomto směru rozhodně zoufat nemusí – ba právě naopak. Vytvořením plnohodnotné webové verze klienta pro jeho službu si totiž otevře do budoucna dveře i do dalších hardwarů, u kterých by se mohl potýkat se stejnými problémy.

Jak již bylo zmíněno výše, možnost využívat cloudové hraní je součástí předplatného Xbox Game Pass Ultimate, které vychází na 339 Kč měsíčně a je v současnosti dostupné na PC i konzolích. Kromě přístupu k více než 100 kvalitních her dostane uživatel od Microsoftu všechny tituly z dílny Xbox Game Studio hned v den jejich vydání či spousty exkluzivních her. Naprosto parádní je pak i nedávná integrace služby EA Play, která obsahuje obrovské množství titulů od EA v čele se sportovními hrami FIFA či NHL nebo válečnými Battlefieldy.

