Apple vyvíjí AirPods s teploměrem tělesné teploty a dalšími zdravotními funkcemi

Doba, kdy jsou jako zdravotní pomůcka z dílny Applu vnímány prakticky jen Apple Watch, se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci. Kalifornský gigant totiž pracuje podle důvěryhodných zdrojů portálu The Wall Street Journal na AirPods, které jsou schopny měřit tělesnou teplotu, sledovat díky svým senzorům držení těla uživatele a dokonce pracovat i jako sluchadlo pro uživatele se sluchovým postižením.

O zdravotních funkcích pro AirPods se spekuluje již dlouhé roky. Nyní je to však poprvé, co zdroje tvrdí, že má již Apple v rukou několik prototypů, které začíná testovat a které by k dokonalosti rád dotáhl zhruba do roka. Spolupracovat by totiž mohly úzce s Apple Watch Series 8, u kterých se má taktéž počítat s tělesným teploměrem a které mají vyjít právě příští rok na podzim. Díky kombinaci teploměru ve sluchátkách a u hodinek bychom se měli dočkat velmi přesných výsledků měření, které jsou nezbytné například pro sledování vývoje nemoci a tak podobně.

Není to však jen teploměr, který by měl s hodinkami spolupracovat a se kterým se počítá i u AirPods. Zdroje totiž tvrdí, že má Apple v úmyslu lidi naučit správnému držení těla, které mají jeho budoucí produkty zvládat monitorovat a potenciálně upozorňovat uživatele na to, ať se například nehrbí a tak podobně. Poslední vychytávkou budoucích AirPods, ke které nebudou hodinky třeba, je pak jejich využitelnost coby sluchadla pro sluchově postižené uživatele, s čímž by však musela jít ruku v ruce i výdrž, která by se musela výrazně zlepšit.

S ohledem na načasování dokončení produktu podle zdrojů se zdá, že by mohly být všechny tyto upgrady součástí druhé generace AirPods Pro, které se právě v příštím roce očekávají. Jejich první generace navíc taktéž vyšla na podzim, takže by vydání generace druhé ve stejném termínu nebylo ve výsledku absolutně žádným překvapením. Na více informací si nicméně budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

