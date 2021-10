Příchod nové generace AirPods příští pondělí potvrzen dalším důvěryhodným zdrojem

V souvislosti s chystanou pondělní tiskovou konferencí Applu slýcháme čím dál častěji krom informací okolo představení nových MacBooků Pro i zprávy o příchodu nové generace sluchátek AirPods. A právě jejich příchod před pár hodinami potvrdil i další důvěryhodný zdroj, který se v posledních měsících několikrát trefil svými předpovědmi přímo do černého. Řeč je konkrétně o leakerovi vystupujícím pod přezdívku @PandaIsBald.

Zdroje leakera tvrdí, že o představení nové generace základních AirPods na pondělní tiskové konferenci Applu nemůže být pochyb. Kalifornský gigant už totiž sluchátka vyrábí a protože jimi chce co nejvíce zasáhnout vánoční sezónu, je na čase je světu ukázat a začít je co nevidět prodávat. Pokud se tak příští týden stane, na pulty obchodů by mohly teoreticky zamířit již v pátek 22. října, potažmo v pátek 29. října, byť je vysoce pravděpodobné, že budou jejich skladové zásoby extrémně omezené vzhledem k výrobní krizi zapříčiněné nedostatkem čipů.

Nová generace základních AirPods by měla designově vycházet z AirPods Pro, od kterých se odliší absencí silikonového špuntu. Vzhledem k tomu se tak u nich nedá očekávat ani aktivní potlačení okolního hluku a režimu propustnosti, které právě z utěsnění zvukovodů poddajným špuntem těží. U sluchátek se tak proto počítá “jen” s lepším zvukem či výdrží baterie – tedy s věcmi, které jsou u nových generací sluchátek už tak nějak standardem. Ale kdo ví, třeba Apple nakonec vytáhne z rukávu ještě jiné eso v podobě zajímavé funkce.