Apple v tichosti rozšířil bezplatný opravný program pro AirPods Pro

Majitelé AirPods Pro mají ode dnešní noci důvod k mírné radosti. Apple se totiž rozhodl prodloužit svůj bezplatný opravný opravný program na tato sluchátka kvůli potenciálnímu praskání v nich z dvou let od jejich první koupě v obchodě na roky tři. To jinými slovy znamená, že uživatelé, kteří po AirPods Pro sáhli už v říjnu 2019 je budou moci bezplatně vyměnit do října 2022, pokud se u nich tedy samozřejmě problém projeví.

Servisní program spustil Apple kvůli relativně velkému množství stížnosti točících se okolo zvláštního praskání ve sluchátkách či okolo aktivního potlačení okolního zvuku, které nefungovalo správě ani po řadě firmwarových updatů. Zprvu si Apple dle všeho myslel, že se problém týká jen sluchátek vyrobených krátce po jejich představení, ale nynějším prodloužením servisního programu dává jasně najevo, že se jedná o problém o poznán rozšířenější a tudíž je třeba servisní program rozšířit.

Co se týče jeho využití, to je velmi jednoduché. Pokud vaše sluchátka podobnými problémy trpí, stačí je odnést do autorizovaného servisu, kde by mělo dojít k jejich výměně. Berte však v potaz, že budou sluchátka servisem před výměnou zkontrolována, aby se zamezilo případnému zneužití tohoto programu. Rozhodně tedy nemá smysl návštěvy zkoušet ve snaze vyměnit plně funkční sluchátka za nová s nedegradovanou baterií.

