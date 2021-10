Proč je druhá podzimní Keynote Applu netradičně v pondělí

Když v úterý Apple poslal do světa pozvánky na svou druhou podzimní Keynote, nejednoho jablíčkáře tím překvapil a to hned ze třech důvodů. Konferenci totiž svět jednak očekával až poslední říjnový týden, pozvánky na ní pak čekal minimálně se sedmidenním předstihem (s tím, že se taktéž očekávalo, že budeme díky únikům vědět, kdy vlastně dorazí) a hlavně nečekal, že se uskuteční v pondělí. V tento den totiž Apple své tiskové konference s výjimkou WWDC, která v pondělí startuje týdenní maraton vývojářských přednášek a workshopů, nepořádá a to již od dob Steva Jobse. Ten totiž razil heslo, že v pondělí jsou média zahlcena zprávami z víkendu a tudíž by novinky nikdy nedostaly tolik pozornosti, kolik by si zasloužily. Zatímco na otázky, proč je Keynote už nyní a proč došla pozvánka jen se šestidenním předstihem odpověď neznáme, říci, proč je Keynote v pondělí a nikoliv třeba v úterý či středu není těžké.

S trochou nadsázky by se dalo říci, že Applu jiný den než pondělí v příštím týdnu nezbýval. Ještě před ním totiž stihl pozvánky na svou tiskovou konferenci rozeslat Google, který se na ní chystá odhalit nové Pixely, s tím, že ten si tím “vyblokoval” úterý. V posledních týdnech se rovněž čile hovořilo o další podzimní tiskové konferenci Samsungu, na které by se měl svět dočkat třeba FE edice Samsungu Galaxy S21, přičemž tato konference měla být naplánovaná na středu 20. října, což se včera i potvrdilo. Pokud tedy chtěl Apple představit své novinky v týdnu od 18. října, musel je “nacpat” logicky hned na pondělí, protože to byl jediný vhodný termín. Čtvrtek totiž za vhodný považovat absolutně nelze, protože by hrozilo riziko, že po dvou předešlých tiskových konferencích již zkrátka nebude o sledování třetí ve třetím dnu po sobě zájem. Pátek je pak pro Apple s trochou nadsázky svatý a do větších akcí se v tento den nepouští.

Ptáte-li se na to, proč nešel Apple proti proudu a neuspořádal svou Keynote ve stejný den jako Google, pak je to proto, že mezi technologickými společnostmi existuje již řadu let nepsaná dohoda o tom, že si “do zelí” v termínech lézt nebudou, jelikož by se nejednalo o úplně férové počínání a navíc by se samy připravily o potenciální diváky. Přeci jen, i fanoušci Googlu se budou chtít zcela určitě alespoň z části podívat na tiskovou konferenci Applu a naopak. Kalifornský gigant by navíc tímto krokem s trochou nadsázky rozpoutal malou válku, která by se mu mohla v budoucnu vymstít kvůli snaze konkurence pořádat akce ve stejném termínu jako on.