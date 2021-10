Představení nových operačních systémů od Applu jsme se dočkali již před několika dlouhými měsíci, přesněji na letošní vývojářské konferenci WWDC. Na této konferenci jablečná společnost představuje nové majoritní verze svých operačních systémů tradičně každý rok. Letos jsme se dočkali iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto operační systémy byly ihned po skončení prezentace k dispozici k předběžnému přístupu v rámci beta verzí, zpočátku pouze pro vývojáře a následně i pro testery. Na našem magazínu se neustále věnujeme novým funkcím, se kterými Apple v nových systémech přichází a v tomto článku se budete zabývat iOS 15.

Jak na iPhone v Mailu aktivovat ochranu proti sledování

V případě, že vám někdo odešle e-mail, tak v určitých případech může sledovat, jakým způsobem s ním pracujete. Konkrétně si odesilatel může například zobrazit, zdali a kdy jste e-mail odeslali, popřípadě může sledovat další aktivitu. Všechno tohle sledování je možné díky neviditelného pixelu, který je součástí těla e-mailu. Příjemce tento neviditelný pixel jednoduše nevidí a nemůže s ním nic moc dělat. Do iOS 15 však dorazila funkce, která vás dokáže v aplikaci Mail proti sledování ochránit. Pokud byste tuto funkci chtěli aktivovat, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu s iOS 15 přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a rozklikněte sekci Pošta.

kde lokalizujte a rozklikněte sekci Na další obrazovce se pak opět přesuňte níže, a to ke kategorii s názvem Zprávy.

a to ke kategorii s názvem Zde pak rozklikněte kolonku Ochrana soukromí.

Nakonec stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali možnost Ochránit aktivitu v Mailu.

Prostřednictvím výše uvedeného způsobu lze tedy na iPhonu v iOS 15 aktivovat ochranu proti sledování v aplikaci Mail. Konkrétně tato funkce dokáže skrýt vaši IP adresu a vzdálený obsah načítat anonymně na pozadí, i když zprávu neotevřete. Tímto se odesilatelům stěžuje sledování vaší aktivity v Mailu. Ochrana soukromí v aplikaci Mail kompletně znemožní odesilatelům e-mailů a společnosti Apple získávat informace o všem, co v Mailu provedete. Když vám do Mailu přijde e-mail, tak místo obvyklého stahování vzdáleného obsahu pokaždé, kdy e-mail otevřete, dojde po aktivaci Chránit aktivitu v Mailu pouze k jedinému stažení, a to bez ohledu na to, co budete s e-mailem dále provádět. Společnost Apple o stahovaném obsahu nezíská žádné informace.