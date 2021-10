Vývoj nových zdravotních funkcí a hardwarů v Applu skřípe

Apple se nechal v minulosti hned několikrát slyšet, že mu na zdraví jeho uživatelů velmi záleží a že jim je chce proto umožnit co nejlépe poznat. Pomoci jim v tom mají nejrůznější zdravotní funkce ze současných, ale i budoucích dosud nepotvrzených hardwarů. Jak se však nyní zdá, jejich vývoj je extrémně složitý a to nikoliv kvůli technologickému pokroku.

Na vývoj zdravotních hardwarů v Applu se zaměřil před pár dny Business Insider, který nyní přispěchal s velmi zajímavými informacemi. Ty získal z rozhovorů s celkem 11 současnými či bývalými zaměstnanci Applu, kteří se právě na zdravotních projektech společnosti podílí. Informace od nich však v žádném případě nepotěší. Vyplývá z nich totiž to, že práce na zdravotních novinkách skřípe kvůli sporům v týmech, jenž jsou zapříčiněny dle všeho primárně šéfem celé sekce Jeffem Williamsem.

Podle dostupných informací mnoho zaměstnanců Applu nesouhlasí s určitými postupy či projekty v rámci zdraví a proto se proti nim snaží čas od času vyhranit. To však Apple údajně tvrdě potlačuje buď vyhazovy, nebo přeřazením na jiná místa, jelikož ze své vize nechce absolutně uhnout. Kvůli tomuto přístupu však měl již přijít o celou řadu expertů, kteří již absenci veškeré strategie zkrátka a dobře neunesli. Jiní zase odešli kvůli tomu, že se po nich chtělo ohýbat určitým způsobem zdravotní funkce tak, aby alespoň na oko fungovaly tak, jak Apple potřeboval. O jaké produkty a funkce se jedná nicméně jasné není, byť je poměrně pravděpodobné, že se jedná o produkty a funkce pro hardwary budoucí.

Obecně se dá ze zpráv vyčíst to, že pokud svět věřil v příchod dalších velmi zajímavých hardwarů pro monitoring zdraví, jako tomu je třeba v případě Apple Watch, měl by si nechat zajít chuť. Nynější rozpoložení Applu totiž dle všeho absolutně neumožňuje tvorbu něčeho, co by vyloženě dávalo smysl a monitoring zdraví posunulo na další metu.