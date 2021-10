Recenze Xiaomi Redmi Buds 3 Pro: Skvělá sluchátka, která si však s iPhonem úplně nerozumí

V dnešní recenzi se podíváme na nedávno představená sluchátka z dílny čínského giganta Xiaomi. Řeč je konkrétně o modelu Redmi Buds 3 Pro, která se alespoň na papíře chlubí řadou skvělých funkcí, působivými technickými specifikacemi, ale taktéž vynikající cenou. Jsou ale taková i v reálném životě? Přesně na to se vám pokusíme v následujících řádcích odpovědět.

Technické specifikace

Jak jsem již psal výše, z hlediska technických specifikací stojí sluchátka rozhodně za to. Jedná se o minimalisticky zpracované špunty s vyměnitelnými gumovými koncovkami pro lepší přizpůsobení jejich usazení do uší. Vybírat můžete buď z černé, nebo šedé varianty s tím, že jejich cena je shodných 1590 Kč, čímž se sluchátka řadí mezi ta levnější na trhu.

Sluchátka samozřejmě disponují mikrofony pro vyřizování hovorů nebo třeba velmi slušnou výdrží baterie – výrobce se chlubí až 28 hodinami, což je více než slušné. Je nicméně třeba dodat, že na tuto hodnotu se dostanete “jen” v kombinaci s nabíjecím pouzdrem. Bez něj vydrží sluchátka hrát na jedno nabití až šest hodin, což je však taktéž velmi slušné.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče zvukové složky, sluchátka se chlubí impedancí 32 ohmů či 9mm kompozitní vibrační membránovou cívkou, která má dle slov výrobce zajišťovat velmi čistý zvuk se spoustou detailů. Mezi další zajímavosti sluchátek pak patří Bluetooth ve verzi 5.2, který se zatím příliš ve sluchátkách nevyskytuje, přestože je díky svému dosahu, stabilitě a nízké energetické spotřebě více než vhodný. Fajn je pak to, že lze sluchátka připojit hned ke dvěma zdrojům zvuku najednou a snadno mezi nimi přepínat. Zajímá-li vás podpora platforem, sluchátka rozjedete bez problému na Androidu, iOS, Windows i macOS (a pravděpodobně i další, byť je výrobce neuvádí).

Balení

Pokud se pro koupi Redmi Buds 3 Pro rozhodnete, dorazí vám v relativně velké krabičce v barvě sluchátek, která ukrývá. V našem případě se tedy jednalo o černou verzi s vyobrazenými sluchátky na horním víku. Jakmile to z krabičky stáhnete, objeví se před vámi okamžitě vaše nová sluchátka ukryta do papírového výlisu, díky kterému v ní “neputují”. Pod výlisem naleznete manuály, které vám pomohou se s Redmi Buds 3 Pro seznámit. Vedle něj je zase “box” ukrývající v sobě tři páry různých velikostí gumových špuntů a USB-C napájecí kabel. Ten ale ani díky podpoře Qi bezdrátového nabíjení nemusíte.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Design a zpracování

Přiznám se, že jestli se mi něco na sluchátkách opravdu velmi líbí, je to právě design. Do ruky se mi dostala konkrétně černá verze, která působí opravdu luxusním dojmem a to jak co se týče nabíjecí krabičky, tak i co se týče sluchátek samotných. Nabíjecí krabička se dočkala matného povrchového opracování, díky kterému se na ní takřka nezachytávají otisky prstů a v ruce se drží velmi příjemně. To na sluchátkách lesklé plošky naleznete, ale to primárně proto, že se jedná o plošky určené pro ovládání a právě odlišení struktury povrchu jej má usnadnit.

Fotogalerie redmi buds 3 pro 2 redmi buds 3 pro 3 redmi buds 3 pro 4 redmi buds 3 pro 5 Vstoupit do galerie

Kromě designu je třeba pochválit Xiaomi i za zpracování jeho sluchátek. Přestože se jedná o poměrně levné kousky vyhotovené z plastu, rozhodně v ruce nepůsobí “aušusovým” dojmem, ba právě naopak. Vše, co má pevně držet, přesně tak drží a vše, co má lícovat, lícuje naprosto dokonale. Zkrátka a dobře, chyby byste na tomto produktu hledali marně.

Testování

Sluchátka jsem testoval posledních několik dní poměrně intenzivně a to jakožto náhradu mých AirPods Pro, které jinak používám zcela standardně pro poslech hudby, sledování videí a vyřizování hovorů. Jak tedy novinka od Xiaomi dopadla.

Ergonomie

Fotogalerie redmi buds 3 pro 6 redmi buds 3 pro 7 Vstoupit do galerie

Z hlediska ergonomie bych sluchátka označil s trochou nadsázky za produkt dvou tváří. To proto, že zatímco v uchu drží skutečně perfektně a objektivně musím říci, že vzhledem titěrnému tělu asi i lépe než AirPody, jejich vyndávání a zandávání do nabíjecí krabičky je celkem porod a za intuitivní tedy tento úkon označit rozhodně nemůžu. Krabička jako taková je sice celkem široká, sluchátka se v ní však přesto ukrývají jen relativně mělce, takže můžete mít i po jejich vsazení do ní pocit, že v ní nedrží úplně pevně. Jelikož si jsou navíc obě sluchátka tvarově velmi podobná, zapomeňte na to, že se vždy trefíte “na první dobrou” do správného nabíjecího otvoru. Za pár dní, co jsem sluchátka intenzivně testoval, se mi to povedlo vždy jen dílem náhody. Je ale třeba říci, že je to holt daň za pohodlí a tvar, takže tuto věc nelze vnímat vyloženě jako slabinu.

Zvuk

Nejdůležitější věcí každých sluchátek je bezesporu zvuk a ten mají Redmi Buds 3 Pro opravdu velmi dobrý. Přiznám se, že když jsem je dal poprvé do uší, byl jsem kvalitou až překvapen, protože úroveň zvuku výrazně přesahuje většinu sluchátek v podobné cenové relaci. Zvukový projev je dle mého velmi živý, plný detailů a celkově prostě opravdu příjemný. Žádné výrazné zkreslení zvuku se navíc nekoná ani při vyšších hlasitostech, což je rozhodně fajn.

Sluchátka jsem se snažil testovat prakticky na všech žánrech, které se ve světě ve větší míře poslouchají a nenarazil jsem na žádný, se kterým by si vyloženě neporadila. Hloubky, výšky i středy dokáží přehrávat vždy velmi čistě a bez splynutí jednotlivých tónů a ani s přehráváním hlasu (tedy zpěvu) nemají problém. Jediné, co bych jim trochu z hlediska zvuku vytknul, jsou basy, které jsou na můj vkus poměrně slabé a dokážu si tedy například u hiphopu představit basovou složku o poznání silnější.

Redmi Buds 3 Pro se na papíře pyšní i celou řadou nejrůznějších režimů pro aktivní potlačení okolního hluku či režim průhlednosti, který je de facto kopií režimu propustnosti Applu. Pravda je nicméně taková, že při připojení sluchátek k iPhonu nebo obecně jinému telefonu než Xiaomi jsou možnosti ovládání těchto funkcí velmi omezené. K dispozici totiž budete mít v takovém případě jen dva režimy zaktivovatelné přidržením prstu na dotykové plošce sluchátka – konkrétně to jsou režimy standardního přehrávání hudby a režim aktivního potlačení okolního hluku. To samo o sobě funguje vcelku solidně, jelikož venkovní zvuky skutečně tlumí. Nejedná se sice o vyloženě dokonalé ticho, které byste si mohli díky režimu užít, ale i tak je ANC zkrátka fajn – dokonce bych řekl, že na sluchátka v této cenové relaci víc než fajn. Nebudu vám ale lhát. Absence více možností ANC mi trochu chybí a byl bych rád, kdyby šly využít alespoň přes nějakou aplikaci stažitelnou z App Store. Za poslední roky jsem si však už na to, že sluchátka z dílny jiných výrobců smartphonů s iPhony nerozumí tak nějak zvykl.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Hovory

Kromě poslechu hudby či videa jsem sluchátka využíval taktéž na telefonáty, které jsou nedílnou součástí mého pracovního dne. Zde musím říci, že Redmi Buds 3 Pro splnila vysoká očekávání, která jsem o nich měl. Výrobce se u nich totiž chlubí vysoce kvalitní soustavou mikrofonů zajišťující perfektní snímání hlasu, což mi potvrdily veškeré protistrany, se kterými jsem měl přes sluchátka možnost hovořit. Můj hlas byl dle nich zachycen ve zhruba stejné kvalitě jako to zvládají mé AirPods Pro, což je rozhodně potěšující. Přeci jen, cenová propast mezi nimi a Redmi Buds 3 Pro je opravdu obrovská. Na hovory jsou tedy sluchátka skutečně skvělá a mohu je s klidným vědomím doporučit.

Resumé

Co tedy říci o Redmi Buds 3 Pro závěrem? V mých očích se jedná o velmi kvalitní produkt za skutečně přívětivou cenu s minimem nedostatků, které je navíc třeba dát do velkých uvozovek. Kdybych totiž sluchátka testoval s telefonem Xiaomi, myslím si, že na nedostatky bych si stěžovat nemohl vůbec. Vše, co mi na Redmi Buds 3 Pro vadilo, by totiž bylo rázem díky softwarové podpoře pryč a já bych si je tak mohl vychutnat na maximum. Na druhou stranu i ve formátu, ve kterém fungují s iPhony, dávají za cenu, za kterou jsou dostupné, určitě smysl – tedy minimálně méně až středně náročným uživatelům, kterým jde primárně o poslech a nikoliv o hraní si s ANC. Jste-li tedy i vy posluchač tohoto typu, nebojte se po Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sáhnout.

