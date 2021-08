Vyzkoušeli jsme nová sluchátka Samsung Galaxy Buds2 s iPhonem

Přestože jsou suverénně nejvyužívanějšími sluchátky k iPhonům AirPods od Applu, na trhu naleznete spousty dalších modelů, které si rozhodně zaslouží pozornost. Jeden takový představil před pár dny i jihokorejský Samsung. Řeč je konkrétně o modelu Galaxy Buds2, který je druhou generací oblíbené modelové řady s několika hezkými vylepšeními. Přestože se začnou tato sluchátka prodávat oficiálně až v pátek 27. srpna, nám se do redakce podařil ukořistit jeden model díky naší spolupráci s Mobil Pohotovostí již nyní. Jaká je tedy novinky po připojení k iPhonu?

Technické specifikace

Z hlediska technických specifikací vypadá novinka více než zajímavě. Za cenu 3799 Kč totiž dostanete špunty disponující Bluetoothem 5.2, kodeky ACC a SBC, aktivním potlačením okolního hluku, mikrofony, elementární odolností proti vodě a především pak maximální výdrží 29 hodin v kombinaci s nabíjecím pouzdrem, potažmo 7,5 hodin při plném nabití bez pouzdra. Potěší ale třeba i podpora rychlého nabíjení, kdy za 5 minut nabíjení zvládnou sluchátka hrát jednu hodinu hraní, což je opravdu slušné. Ovládání je pak zajištěno dotykovými ploškami na obou sluchátkách. Nutno navíc podotknout, že předešlý výčet technických specifikací se vztahuje “jen” na používání s iPhonem. Pokud sluchátka připojíte k Samsungu, využijete u nich třeba i funkci zesílení okolního zvuku Ambient Sound až o 9 dB, automatické přepojování napříč Galaxy produkty a tak dále.

Kdybychom tedy měli Galaxy Buds2 porovnat s AirPods a to vzhledem k jejich ceně se základním modelem, vyšla by novinka od Samsungu z hlediska technických specifikací lépe. Ať už se bavíme o výdrži baterie, podpoře aktivního potlačení okolního hluku, voděodolnosti či verzi Bluetooth, ve všech těchto aspektech Galaxy Buds2 vyhrávají. Na druhou stranu je ale nutné brát v potaz to, že softwarově u Apple produktů logicky pokulhávají, protože pro ně nejsou primárně určeny. Asi proto tušíte, že podobné porovnání je nutné brát s patřičnou rezervou.

Zpracování a design

Hodnocení designu je vždy velmi subjektivní záležitostí a proto tak prosím berte i následující řádky. Za sebe musím říci, že se mi designově nové Galaxy Buds2 dost libí a to zejména díky jejich drobnému tělu, které skvěle sedne do ucha. Dost mě baví i to, jak si Samsung letos pohrál s barvami. Všechny modely mají totiž zvnějšku bílá pouzdra, ale uvnitř hrají barvami – konkrétně buď bílou, černou, olivovou nebo fialovou. Právě tato kombinace mi přijde moderní, zajímavá a zkrátka povedená. Mě osobně se pak dostala do rukou olivová varianta, která vypadá naživo opravdu dobře – znovu ale podotýkám, že jí hodnotím jen svým pohledem a někomu samozřejmě sedět nemusí.

Co se týče zpracování, ani zde není Samsungu moc co vytknout. Sluchátka jako taková působí kvalitním dojmem a je radost je mít v uších. Trochu mi sice vadí vyčnívající nabíjecí piny v nabíjecím pouzdru, ale to je holt daň za jeho celkové pojetí. Na čem však mohl jihokorejský gigant dle mého názoru zapracovat více, je pant pouzdra umožňující jeho otevírání a zavírání. Ne, že by působil vyloženě vyviklaně nebo chatrně, ale takový pocit jako z kovu od Applu z něj zkrátka nemám. To je ale svým způsobem detail, který může vadit zase jen mě coby dlouhodobému uživateli AirPods. Člověk, který bude mít Galaxy Buds2 v ruce jakožto svá první bezdrátová sluchátka určitě “remcat” nebude.

Testování

Jak jsem již několikrát zmínil výše, test Galaxy Buds2 na našem magazínu se bude točit jen kolem využitelnosti sluchátek s Apple produkty, primárně pak s iPhonem. Jiné zaměření testu by přeci jen nemělo vzhledem k tématičnosti našeho portálu smysl. Jaká jsou tedy nová Galaxy Buds2 ve spojení s iPhonem?

V krátkosti by se dalo říci, že velmi dobrá, leč bohužel nedokonalá. V době našeho testování pro ně totiž nebyla k dispozici v App Store žádná aplikace pro širší správu jejich funkcí (a je otázkou, zda vůbec bude, protože podpora stále chybí třeba i vlajkové lodi ve formě sluchátek Galaxy Buds Pro), takže jsem se musel spolehnout jen na předpřipravené chytré funkce “z výroby” aktivovatelné pomocí dotyků na sluchátka. Přiznám se, že je to za mě trochu škoda a budu proto doufat, že se Samsung v tomto směru polepší a své aplikace pro chytrou elektroniku na iOS přizpůsobí jeho žhavým novinkám.

Kvůli absenci aplikace probíhá spárování sluchátek zcela standardní cestou přes rozhraní Bluetooth v nastavení vašeho iPhonu, ve kterém se sluchátka objeví, vy je následně potvrdíte, připojíte a máte hotovo. Od této chvíle si je bude váš iPhone pamatovat a dokonce je bude automaticky připojovat po otevření jejich nabíjecí krabičky, což je za mě rozhodně fajn. Připojování je navíc opravdu bleskové, což mě velmi mile překvapilo.

Sluchátka drží v uších naprosto skvěle díky silikonovým špuntům, které si navíc můžete zvolit dle vašich preferencí. Díky svému tvaru skvěle vyplní vnitřní část vnějšku ucha, čímž se v něm jednak zafixují a jednak s ním i velmi slušně splynou a netrčí z něj. Pokud tedy nemáte rádi “vajgly z uší”, jak někteří uživatelé AirPodům pro jejich nožky stále přezdívají, zde je řešit nebudete. Co se týče stability v uchu, sluchátka v něm drží naprosto perfektně a to i při sportu či obecně činnostech, při kterých házíte hlavou. Za dobu jejich testování se mi ani jednou nestalo, že by mi z ucha vypadla či se v nich jen hnula. V tomto směru jsou tedy srovnatelná s AirPods Pro, která jsou na tom díky silikonovému špuntu alespoň v mém případě takřka stejně. Klasické AirPods pak v uchu takto pevně nedrží, protože je tam nemá co fixovat.

Suverénně nejdůležitějším aspektem každých sluchátek je jejich podání zvuku a to mají Galaxy Buds2 více než dobré. Veškerá hudba, videa či podcasty, které jsem s nimi testoval, zněly opravdu parádně, přirozeně a bez jakéhokoliv zkreslení při vyšších hlasitostech. Co se pak týče maximální hlasitosti, ta je opravdu brutální a s trochou nadsázky trhá uši. Kdo si tedy v hlasité hudbě libuje, zde bude spokojený.

Podání výšek, hloubek i středů je u Galaxy Buds2 pastvou pro uši, jelikož si jsou sluchátka u všech těchto věcí velmi jistá a díky tomu je podávají plně, ale přitom opravdu energicky. Špatně na tom není ani basová složka, byť si upřímně dokážu představit, že by byla ještě o něco výraznější. Oproti AirPods Pro mi přijde mírně slabší, v podání zvuku se pak však Galaxy Buds2 AirPodům Pro víceméně rovnají. Porovnávat je s klasickými AirPods mi smysl moc nedává, jelikož je jasné, že díky jinému typu “hlavy” (pecka proti špuntu) musí znít zkrátka jinak, protože jinak pracují s utěsněním zvukovodu.

Mile mě překvapila i kvalita ANC nebo chcete-li aktivního potlačení okolního hluku, kterou aktivujete dlouhým přidržením prstu na jednom ze sluchátek v uších. Tak dobrého odhlučnění jako v případě AirPods Pro se sice člověk nedočká, přesto je však ANC v podání Galaxy Buds2 více než obstojné a utiší i ruch městských ulic. Když už jsme se dotkli ovladatelnosti sluchátek a aktivace ANC, sluší se dodat, že krátkým přidržením prstu na sluchátku dojde k pozastavení hudby a jejímu opětovnému spuštění. V ovladatelnosti se tedy Galaxy Buds2 AirPods rovnají a to i bez podpory aplikace. Citlivost jednotlivých sluchátek na dotyk je navíc velmi dobrá a ovládání díky tomu intuitivní – abych byl upřímný, za mě asi i intuitivnější než ovládání AirPods Pro. Stisky jejich nožky mi totiž k srdci pořád tak nějak nepřirostly.

Zatímco ovládání a zvuk Galaxy Buds2 mě skutečně bavil, trochu mě u nich zklamal detail, který jsem považoval u sluchátek v dané cenové kategorii za víceméně standardní záležitost. Řeč je konkrétně o nepozastavování hudby při vyjmutí jednoho sluchátka z ucha, jak jsme zvyklí třeba právě u AirPods. Galaxy Buds2 senzory na rozpoznání svého umístění samozřejmě mají, na iPhony však fungují jen tak, že hudbu pozastaví ve chvíli, kdy máte z uší vytažená obě sluchátka. Při navrácení sluchátek do uší se pak hudba automaticky také nezapne, což je trochu škoda a ubírá to na celkové intuitivnosti.

Když už jsme u té intuitivnosti, v krátkosti se ještě vrátím k nabíjecí krabičce. Ani ta si totiž bohužel s intuitivností tak úplně nepotykala a při vracení sluchátek do ní je potřeba trochu přemýšlet. V porovnání s krabičkou klasických AirPods je totiž vkládání Galaxy Buds2 do ní ne tak jednoduché. Na druhou stranu, ani u AirPods Pro se nedá už tak úplně hovořit o intuitivní krabičce a tudíž zde není Samsungu moc co vyčítat. Je ale dobré o tom zkrátka před koupí vědět, stejně jako třeba o USB-C, kterým krabička disponuje.

Resumé

Podtrženo, sečteno – nová sluchátka Samsung Galaxy Buds2 jsou v mých očích velmi povedeným kouskem elektroniky, který si své fanoušky zaručeně najde a to velmi pravděpodobně i mezi jablíčkáři. Cena sluchátek je více než dobrá, design líbivý, funkčnost i po připojení k iPhonu na velmi slušné úrovni a co víc – z hlediska zvuku základní AirPods, se kterými je má smysl s ohledem na cenovku srovnávat, upřímně překonávají. Jak už to však u výrobků konkurence bývá, nemohou se AirPods rovnat v softwarových vychytávkách typu rychlé přepínání mezi Apple produkty, správě poloze v Najít a tak podobně. Pokud ale člověk iSoftware oželí, myslím si, že bude z Galaxy Buds2 opravdu nadšen.

