Unikly ceny všech konfigurací Apple Watch Series 7

Úderem dnešní 14. hodiny odstartují předobjednávky na nedávno představené Apple Watch Series 7. Ty sice Apple představil již před dobrými třemi týdny, stále však drží spoustu informací o nich pod pokličkou, přičemž cena není v tomto směru výjimkou. Leakeru Jonu Prosserovi se však podařila od jeho zdrojů pár hodin před startem předobjednávek získat. Pokud o ní tedy chcete mít jasno již nyní, v následujících řádcích se jí dozvíte.

Series 7 – 41mm hliník (GPS) – $399

Series 7 – 45mm hliník (GPS) – $429

Series 7 – 41mm hliník (GPS + Cellular) – $499

Series 7 – 45mm hliník (GPS + Cellular) – $529

Series 7 – 41mm Nike (GPS) – $399

Series 7 – 45mm Nike (GPS) – $429

Series 7 – 41mm Nike (GPS + Cellular) – $499

Series 7 – 45mm Nike (GPS + Cellular) – $529

Series 7 – 41mm ocel se sportovním řemínkem (GPS + Cellular) – $699

Series 7 – 45mm ocel se sportovním řemínkem (GPS + Cellular) – $749

Series 7 – 41mm ocel s milánským tahem (GPS + Cellular) – $749

Series 7 – 45mm ocel s milánským tahem (GPS + Cellular) – $799

Series 7 – 41mm titan (GPS + Cellular) – $799

Series 7 – 45mm titan (GPS + Cellular) – $849

Jak tedy můžete sami výše vidět, v USA jsou ceny na chlup stejné v porovnání s loňským rokem. Pokud se totéž stane i v České republice, znamenalo by to, že za hliníkové Apple Watch 41mm GPS zaplatíme 11490 Kč, za 45mm variantu pak 12290 Kč a za LTE verzi 41mm hliníku 14290 Kč, za LTE verzi 45mm hliníku 15090 Kč. Co se týče ocelových verzí, modely s milánským tahem by měly stát ve 41mm 20390 Kč, ve 45mm verzi pak 21790 Kč s tím, že se sportovním řemínkem by měla ocel stát ve 41mm 18990 Kč a ve 45mm pak 20390 Kč. Je nicméně potřeba dodat, že iPhony letos v USA také stojí stejně co v loňském roce, ale v České republice jejich ceny mírně klesly. Je tedy možné, že se totéž stane i u Apple Watch, byť je potřeba počítat s tím, že pokud se poklesu dočkáme, velmi pravděpodobně se nebudeme bavit o tisících jako v případě iPhonů, ale o nižších stokorunách.