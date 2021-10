Vývoj iPadu Pro s OLED potvrzen dalším zdrojem. Známe první větší detaily

Milovníci dokonalé černé, živých barev či vysokého kontrastu budou moci v následujících letech slavit. Apple totiž podle dostupných informací pracuje na svých prvních tabletech osazených OLED displeji. Řeč je konkrétně o řadě Pro, která by se měla OLEDu dočkat někdy mezi lety 2023 a 2024. A díky zdrojům velmi dobře informovaného portálu The Elec už víme první zajímavé detaily.

Zdroje portálu naznačují, že se může stejně jako v letošním roce stát to, že Apple nakonec nasadí nový typ displeje jen do většího – tedy 12,9” – modelu, kterým bude cílit na profesionální uživatele. 11” tablet by si pak mohl zachovat mini LED, který se na něj od příštího roku chystá. Co se pak týče OLED displeje pro větší iPad, ten by měl vyrábět Samsung, který jej nyní ve spolupráci s Applem vyvíjí. Požadavky na něj jsou již nyní nastaveny zcela jednoznačně na dlouhodobou výdrž z hlediska vysvícení či změn barvy. Apple si totiž uvědomuje, že jsou tablety daleko méně aktualizovány než třeba iPhony, takže je je nutné vytvořit tak, aby byly využitelné co nejdéle co možná nejlépe.

OLED displeje přinesou na iPady Pro taktéž výrazné zvýšení jejich maximálního jasu. Ten je v současnosti 600 nitů s tím, že díky nasazení OLED by se měly iPady Pro dočka 1000 nitů při standardním zobrazení a 1200 nitů při HDR. Upgradu se dočká i ProMotion, který bude shodný s tím z iPhonů 13 Pro. Obnovovací frekvence se tedy bude pohybovat v rozmezí 10 až 120 Hz, aby co nejlépe pokryla potřeby uživatelů a zároveň aby dokázala co nejefektivněji šetři baterii. Z hlediska displeje se tedy máme určitě na co těšit.