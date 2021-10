Apple chystá iPady Pro s OLED displeji a obnovovací frekvencí od 10 Hz

Zdá se, že myšlenka použití OLED displeje u iPadů Apple zatím neopouští. Poté, co jsme před pár dny slyšeli zprávy o tom, že použití tohoto typu panelu u budoucích iPadů Air odpískal, se totiž dnes dozvídáme o jeho plánech ohledně nasazení OLED na iPady Pro chystané na rok 2023 nebo 2024. A nejen o tom.

Podle zdrojů velmi slušně informovaného korejského portálu The Elec plánuje Apple na své budoucí iPady Pro nasadit stejný typ panelů, který využívá nyní u iPhonů 13 Pro – tedy LTPO OLED. Díky tomu se tak u tabletů dočkáme jak vynikajících zobrazovacích schopností při relativně nízké spotřebě energie, tak i upgradu technologie ProMotion. Ta se v současnosti mění na iPadech Pro v intervalu 24 až 120 Hz, přičemž díky přijetí LTPO OLED displejů budou schopné iPady zobrazovat obsah i skrze 10 Hz, čímž budou schopné velmi slušně šetřit energii při statickém obrazu. Díky tomu by se tak mohla ve výsledku slušně prodloužit jejich výdrž, což rozhodně potěší.

V tuto chvíli je nicméně velkou neznámou, jak by nasazení OLEDů na iPady Pro zahýbalo s jejich cenou, která je už tak na poměrně vysoké úrovni. Tento typ panelů se totiž stále řadí mezi ty nejdražší a je proto jasné, že jeho použití by mohlo výslednou cenu tabletu poměrně výrazně ovlivnit. Na druhou stranu je ale třeba brát v potaz to, že je tato řada určená primárně pro profesionální uživatele, kteří vyžadují to nejlepší možné a kteří tedy vyšší cenu za bezkonkurenční zařízení dokáží pochopit.