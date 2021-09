Apple vyvíjí iPad Pro s horizontálně uspořádaným fotoaparátem a logem na šířku

V posledních měsících se čím dál tím víc šušká o tom, že se Apple chystá v příštím roce ukázat výrazně redesignovanou generaci iPadu Pro, která mu umožní vkročit do nové éry jeho tabletů. Ačkoliv o ní zatím příliš mnoho detailů nevíme, postupně začínají prosakovat první zajímavější informace. Po nedávném úniku zpráv o nasazení skleněných zad a podpoře reverzního bezdrátového nabíjení přišel nyní s velmi zajímavou zprávou i přesný leaker Dylandktu, dle kterého má Apple v plánu uživatele budoucích iPadů Pro přimět k jejich využívání co nejvíce na šířku.

Řešení, jak využívání iPadů co nejvíce na šířku docílit je svým způsobem banální. Apple se totiž dle zdrojů leakera chystá otočit zadní fotomodul tak, aby byl vhodný právě pro focení na šířku s tím, že stejný osud čeká i ikonické logo Applu ve středu jeho zad. To je totiž nyní orientováno na výšku a při používání tabletu na šířku tedy leží, což se zřejmě nyní zdá Applu neestetické. Nutno navíc podotknout, že stejného upgradu se dočkalo už i softwarové logo Applu zobrazující se při spouštění zařízení.

Co přesně by mohla snaha Applu naučit uživatele používat jejich tablety více na šířku než na výšku znamenat není v tuto chvíli zatím zcela jasné. Jelikož však razí v posledních letech heslo “váš další počítač může být iPad”, je možné, že právě otočení tabletu na šířku po vzoru displejů notebooků může být dalším krokem k naplnění jeho vize. A kdo ví, třeba se konečně dočkáme i odlehčené verze macOS, která by iPadům jednak slušela a jednak by je dostala z hlediska využitelnosti na další level.