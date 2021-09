Nestihli jste si objednat včas iPad mini 6? Nyní si na něj počkáte až do listopadu

Jak se zdá, nejen o novou generaci iPhonů je mezi jablíčkáři skutečně velký zájem. Oficiální Online Store Applu po celém světě totiž hlásí “vyprodáno” i u dalšího minulý týden představeného produktu – konkrétně pak iPadu mini 6. Jeho prodeje sice začínají již tento pátek, už nyní je však jasné, že dostat se k němu bude malý zázrak.

Kdo minulý týden opomněl iPad mini 6 předobjednat a chystá se na to až nyní či si pro něj chce zajít přímo do obchodu, měl by se začít pomalu ale jistě smiřovat s tím, že jej toho rozhodnutí bude stát dlouhé týdny čekání. Online Store Applu totiž hlásí v době psaní tohoto článku u naprosté většiny konfigurací dodání až na konci října či začátku listopadu – tedy za více než měsíc. Je navíc otázkou, jak se bude dodací doba vyvíjet v následujících týdnech. Svět se totiž potýká s ohromným nedostatkem komponentů, které by se na ní mohly podepisovat dlouhodobě a iPady mini by se tak mohly stát nedostatkovým zbožím klidně až do Vánoc.

Dobrou zprávou je, že druhý minulý týden představený tablet – tedy iPad 9. generace – si naštěstí na špatnou dostupnost tak úplně stěžovat nemůže, jelikož jej Apple zvládá dle jeho webu dodat v řádu dní. To proto, že u něj proběhl jen relativně malý upgrade ve formě nasazení lepšího čipsetu či ultraširokoúhlého fotoaparátu na přední stranu.