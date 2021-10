Naše první dojmy z iPhone 13 mini: Drobeček, kterému letošek nebývale prospěl

Po iPhonu 13, 13 Pro a 13 Pro Max nám dnes konečně do redakce dorazil i nejmenší z nedávno představených iPhonů. Řeč je konkrétně o modelu 13 mini, se kterým si posledních pár hodin poměrně intenzivně hraji a na který jsem si již stihl udělat solidní obrázek – tedy alespoň pro potřeby prvních dojmů. Jaký tedy nový iPhone 13 mini “na první dobrou” je?

Do redakce nám konkrétně dorazila růžová varianta, kterou ocení zejména ženy. To ostatně potvrdila i moje přítelkyně, která je z odstínu naprosto unesena a dnes se jen utvrdila v tom, že si v dohledné době pořídí “třináctku” právě v růžové barvě. I mě jakožto muži se ale odstín růžové, který Apple zvolil, opravdu líbí. Nejedná se totiž o žádnou kýčovitou šílenost, nýbrž decentní, elegantní růžovou, která se při určitých odlescích světla mění až na bílou. Obecně bych pak řekl, že je růžová světlejší než je tomu na produktových fotkách Applu, což je poměrně zajímavé, protože neshodu vnímám třeba i horsky modré iPhonů 13 Pro. U těch je totiž zase modrá na fotkách světlejší než v reálu.

Fotogalerie

Ačkoliv jsem příznivec větších telefonů, musím uznat, že se mini drží v ruce opravdu skvěle a to jak díky svým rozměrům, tak i hmotnosti. Navíc mu extrémním způsobem prospělo zmenšení výřezu, který modelu 12 mini příliš neslušel. Přeci jen byl totiž stejně velký jako na “běžných” iPhonech, na kterých zkrátka přehlédnout nešel. Na 5,4” displeje byl tedy celkem brutální “ozdobou”. Zmenšení u řady 13 tedy velmi modelu mini prospělo, jelikož rázem působí daleko elegantnějším dojmem. Velkým krokem vpřed je i navýšení maximálního jasu displeje. Ten je totiž oproti loňsku o 175 nitů vyšší, což je opravdu znát a to dost výrazně. Celkově mi pak podání barev displeje iPhonu 13 mini připadá lepší než u předešlého modelu, který mám díky Mobil Pohotovosti nyní taktéž na stole. Na jakékoliv větší závěry si ale ještě netroufám a raději si proto nechám hodnocení až do samotné recenze.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče hmotnosti, mezi loňským a letošním modelem je rozdíl 7 gramů ve prospěch 12 mini. Přiznám se ale, že tento rozdíl v ruce absolutně necítím a nemyslím si proto, že by byla právě hmotnost něčím, co by člověka vyloženě odradilo od nákupu. Totéž se pak dá říci i o rozměrech, které jsou až na minimálně větší tloušťku totožné.

Poměrně zvědavý jsem byl na design fotoaparátu – respektive na to, jak působí změna umístění modulů naživo. Zatímco na produktových fotkách se mi úhlopříčné uspořádání až tak nelíbí, v reálu vypadá fotomodul hezky. Objektivy, které skrývá, jsou oproti 12 mini výrazně větší – opět daleko větší, než jak to vypadá na produktových fotkách – a celkově díky němu působí telefon modernějším a dospělejším dojmem.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Abych však jen nechválil, musím říci, je na 13 mini zkrátka znát, že se jedná o levnější iPhone. Pro mě jakožto člověka, který používá poslední týdny 13 Pro Max s ProMotion displejem už 60Hz obnovovací frekvence to pravé ořechové není. Rozhodně nemůžu říci, že by mě bolelo se na to dívat, ale je pravda, že plynulost řady Pro a klasické řady 13 je nesrovnatelná a to jak ve scrollování, tak i v odezvě displeje na prst. Jasně, člověku, který využívá 60Hz displej delší dobu to vadit nebude, ale když už člověk “přičuchne” k něčemu lepšímu, zde skákat dva metry do vzduchu zkrátka nemůže.

Až na určité limity displeje a vlastně celkově to, že se 13 mini od loňského 12 mini až na pár věcí skoro neliší nelze novinku hodnotit po pár hodinách hraní si s ní vlastně ani jinak než pozitivně. Jedná se totiž o opravdu povedený kousek jak z hlediska funkčnosti, tak i designu a to navíc za cenu, která je více než sympatická. Zda budu mít stejný názor i po testování ale ukáže až čas.

