Angry Birds Friends hodlají na iPhonech bojovat za duševní zdraví

Angry Birds Friends se v létě letošního roku spojili se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) během speciální herní události, jež měla za cíl podpořit mezi hráči myšlenku zdravého pohybu. Pro hru poměrně netradiční krok tehdy souvisel se zahájením letních olympijských her. Uběhlo pár měsíců a Angry Birds Friends oznamuje další kolaboraci s WHO. A protože se nám dny zkracují a ubývá nám slunečního svitu, vzrůstá potřeba péče i o naše duševní zdraví. Během události Self Care Tournament se tak hra zaměří na pohodovou podzimní atmosféru beze stresu a s pořádným rancem předepsané relaxace. Událost bude ve hře k dispozici od 10. října.

Self Care Tournament přinese do hry dvacet čtyři nových úrovní. Abyste se ale zbytečně nestresovali s jejich splněním, nebude v nich existovat žádné soutěžení. Vyzvou vás jen k tomu, abyste si je v klidu užili. Společně s novým herním obsahem budete moci ve hře po celou dobu konání události vídat i tipy, jak o své duševní zdraví pečovat. Nejen s blížícím se sychravým počasím, ale i kvůli probíhající pandemii nového koronaviru duševní zdraví mnoha lidí není úplně v pořádku. Bohulibou spolupráci si přitom může užít až přes jeden milion aktivně hrajícíh hráčů. Jestli se k nim chcete připojit, hru můžete zdarma stahovat v App Storu.