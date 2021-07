Angry Birds a WHO vám v novém eventu poradí, jak vést zdravý životní styl

Čas od času se ve světě mobilního hraní objeví hra, která chce různými způsoby zlepšit svět. Z poslední doby jmenujme například Alba: A Wildlife Adventure, jejíž vývojáři slibují za každé její stažení vysadit jeden strom. A i když se řada takových bohulibých projektů většinou zaměřuje na ochranu životního prostředí a boji proti klimatické krizi, někdy se vyklube iniciativa, která cílí na samotné hráče. Přesně takovou je i nadcházející událost ve hře Angry Birds Friends. Tu můžete v aplikaci najít už nyní pod názvem Stay Active, jejím cílem bude především hráče motivovat a poučit o pozitivech aktivního životního stylu.

Společně s vývojáři ze studia Rovio na nové události spolupracuje Světová zdravotnická organizace (WHO), která poskytla ověřené informace, jež můžete následně ve hře najít. Samozřejmě ale nejde pouze o přidání textových tipů pro zdravější životní styl. V rámci události do hry přichází i dvacet čtyři zcela nových úrovních, přičemž každá je tématicky založená na nějakém sportu. Nebude určitě náhodou ani fakt, že událost Rovio naplánovali během doby konání letních olympijských her v Tokiu. To, že si WHO vybralo jako partnera pro takový projekt hru ze série Angry Birds svědčí i o skutečnosti, že jde o další krok ve snaze značku postupně oživit (v minulosti jsme psali například o plánech na znovuvydání starších dílů). Jestli si chcete sportovní událost zahrát i vy, neváhejte – bude totiž dostupná pouze do 30. července.