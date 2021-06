Staré hry ze série Angry Birds se vrátí zpátky na App Store

Před týdnem jsme vás informovali, že vývojářské studio Rovio plánuje reimaginaci původních Angry Birds v podobě nové hry s podtitulem Reloaded. Nyní to vypadá, že chtějí finští vývojáři na vlně nostalgie surfovat ještě déle. Tentokrát totiž přicházejí s oznámením, že se brzy budeme moci těšit na znovuvydání několika starších dílů série, které v minulosti sami z obchodů odebrali. Překvapivé prohlášení znamená to, že se v blízké budoucnosti na App Storu znovu objeví Angry Birds Classic, Angry Birds Seasons a další. V blogovém příspěvku srdceryvně zdůvodňují své rozhodnutí sami vývojáři. „Odebrali jsme hry z oběhu a fanouškům jsme nic neřekli,“ kají se ze svých hříchů.

Důvodem pro odebrání her z obchodů byla podle studia nevýhodnost jejich udržení v moderním stavu. První hry v sérii byly postavené na staré technologii, která by si žádala kompletní přebudování k tomu, aby zvládla běžet na moderních přístrojích. To nás vede k tomu, že i když Rovio slibuje znovuvydání těchto starších her, dorazí zřejmě v nějaké upravené podobě. Jak moc se budou lišit nedávno představeným Angry Birds Reloaded, to zatím nevíme. Sami vývojáři nedodali dostačující odpověď. Těšíte se na návrat starších her z legendární série, nebo si myslíte, že její čas je už dávno pryč? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.