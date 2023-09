Jak využít funkce pro duševní zdraví v iOS 17 naplno

Apple v operačním systému iOS 17 představil novou možnost hodnocení a zaznamenávání vašich nálad a pocitů. Nová funkce vybízí uživatele, aby si jednoduše zaznamenávali, jak se cítí – ať už v danou chvíli, nebo obecně za celý den. Kromě toho můžete v iOS 17 v nativním Zdraví také zjistit, jaká je u vás pravděpodobnost výskytu deprese či úzkosti.

V nativní aplikaci Zdraví jak pro iPadOS 17, tak i pro iOS 17 přibyly dvě významné nové funkce pro duševní zdraví. Jednou z nich je dotazník Hodnocení duševního zdraví, který – ačkoli Apple zdůrazňuje, že slouží pouze pro informaci – lze volitelně následně sdílet s lékařem. Sdílet lze také funkci zaznamenávání duševního zdraví, která je však určena k dlouhodobému používání, aby bylo možné zjistit, zda existují konkrétní faktory nebo opakující se problémy.

Jak v iOS 17 používat dotazník ohledně duševního zdraví

Na iPhonu spusťte Zdraví.

Klepněte na Prohlížení v pravém dolním rohu.

v pravém dolním rohu. Klepněte na Duševní stav .

. Zamiřte o něco níže do sekce Získejte ve Zdraví více .

. Klepněte na Vyplnit dotazník.

Fotogalerie iOS 17 DUsevni zdravi dotaznik 1 iOS 17 DUsevni zdravi dotaznik 2 iOS 17 DUsevni zdravi dotaznik 3 iOS 17 DUsevni zdravi dotaznik 4 iOS 17 DUsevni zdravi dotaznik 5 iOS 17 DUsevni zdravi dotaznik 6 iOS 17 DUsevni zdravi dotaznik 7 Vstoupit do galerie

Čeká vás vyplnění dotazníku, který čítá 16 otázek. Po dokončení dostanete pokyny k podniknutí dalších kroků spolu s možností exportu dotazníku do PDF nebo odkazů na zdroje. Výsledky hodnocení duševního zdraví společnosti Apple soukromé. „Veškeré zpracování údajů o stavu mysli, riziku deprese a riziku úzkosti probíhá v zařízení,“ říká v této souvislosti Apple. Dokument podpory společnosti Apple také uvádí, že existují dva typy hodnocení – jeden se zobrazuje pouze uživatelům starším 13 let, zatímco druhý vyžaduje, aby byl uživatel starší 18 let.

Pravidelné záznamy

Uživatelé získávají ve Zdraví v iOS 17 také možnosti zaznamenávání okamžité nálady a celkové nálady na konci dne. Cílem je, abyste zaznamenávali poměrně široký a základní popis toho, jak se cítíte, ať už právě teď, nebo obecně v daný den. Je to záměrně jednoduchý a rychlý úkol, který můžete provést, kdykoli si na něj vzpomenete. Protože však máme všichni tendenci myslet na svou náladu jen tehdy, když je špatná, můžete si nechat od iPhonu zasílat notifikace každý den.

Jak na to?

Na iPhonu spusťte Zdraví .

. V pravém dolním rohu klepněte na Prohlížení .

. Zvolte Dušení stav .

. Jakmile narazíte na kartu s výzvou k zahájení pořizování záznamů, klepněte na ni a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Okamžité záznamy

Pokud jste propásli možnost zadání vaší náladu na výzvu a nemůžete už najít příslušnou notifikaci, máte možnost zadat momentální duševní stav následujícím způsobem.

Na iPhonu spusťte Zdraví .

. Vpravo dole klepněte na Prohlížení .

. Zvolte Duševní stav .

. Klepněte na kartu Stav mysli .

. Klepněte na Přidat záznam .

. Postupujte podle pokynů na displeji.

Fotogalerie #2 iOS 17 Dusevni zdravi okamzity zaznam 1 iOS 17 Dusevni zdravi okamzity zaznam 2 iOS 17 Dusevni zdravi okamzity zaznam 3 iOS 17 Dusevni zdravi okamzity zaznam 4 iOS 17 Dusevni zdravi okamzity zaznam 5 iOS 17 Dusevni zdravi okamzity zaznam 6 iOS 17 Dusevni zdravi okamzity zaznam 7 iOS 17 Dusevni zdravi okamzity zaznam 8 iOS 17 Dusevni zdravi okamzity zaznam 9 iOS 17 Dusevni zdravi okamzity zaznam 10 Vstoupit do galerie

V nativním Zdraví máte také možnost nechat si zobrazit vývoj vašeho duševního stavu spolu s faktory, které jej ovlivňují, v přehledných grafech. Díky tomu získáte po určitém čase a při pravidelných záznamech skvělý přehled o tom, co všechno ovlivňuje vaši náladu a jak.