Šéf Applu: Používejte naše produkty ke kreativitě, ne nekonečnému scrollování

Zdá se vám, že jsou sociální sítě v dnešním světě pro spousty lidí důležitější než je zdrávo? Nejste sami. Podobný pocit má totiž i šéf Applu Tim Cook, který se o něm rozpovídal v novém rozhovoru pro portál Bustle.

Jelikož se rozhovor odehrál jen pár hodin po velkém výpadku Facebooku, Instagramu, Messengeru a WhatsApp, nemohl se samozřejmě alespoň z části točit kolem ničeho jiného než právě kolem sociálních sítí. Z nich má Tim Cook do určité míry strach, protože začíná čím dál víc vnímat, že je lidé využívají přespříliš, stejně jako technologie obecně. Poměrně úsměvné je pak to, že se stejným tvrzením přišel v roce 2019 i vynálezce nekonečného scrollovacího mechanismu, který se v současnosti využívá na sociálních sítích v extrémní míře a který k nim dokáže uživatele doslova přikovat.

Šéf Applu je přesvědčen, že právě proti nadměrnému využívání technologií je třeba určitým způsobem bojovat a to klidně i jinými technologiemi například ve formě různých režimů pro utlumení aktivity, meditování a tak podobně. Sám Cook je totiž zastáncem právě meditací a přiznává, že mu pomáhají udržet jeho duševní zdraví, které dostává řadu let kvůli obrovskému tlaku, jenž na něj je skrz vedení Applu vyvíjen. Na závěr se pak nechal slyšet, že by byl rád, kdyby byly produkty Applu využívány primárně ke kreativitě a nikoliv právě k nekonečnému scrollování a že je přesvědčen o tom, že to je možné.