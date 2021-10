Naznačil nepřímo Apple, že nové AirPods v nejbližších týdnech nedorazí?

Včera večer vydal Apple poměrně překvapivě nový firmware pro svá sluchátka AirPods a to jak základní, tak i řadu Pro a Max. U dvou posledně zmiňovaných modelových řad pak přinesla jejich softwarová aktualizace příjemná zlepšení jejich funkčnosti ve formě hlubší integrace do aplikace Najít. AirPody se tak díky tomu rázem stávají daleko hůře ztratitelné a zároveň snáze vyhledatelné. Příchod nových funkcí má však i svou stinnou stránku – lze jej totiž svým způsobem vnímat i jakožto potvrzení toho, že se pravděpodobně příchodu nové generace AirPods hned tak nedočkáme.

O představení nové generace základních AirPods se hovoří dlouhé měsíce, přičemž nyní se jako nejpravděpodobnější měsíce představení jevily říjen a listopad, v krajním případě pak i prosinec. Vzhledem k vydání firmwaru se ale nyní zdá, že by měl svět počítat spíše s listopadem nebo maximálně s koncem října, protože v opačném případě – tedy v případě, že by chtěl Apple novinku ukázat již brzy – by na ní s firmwarem počkal a novinky, které aktualizace přináší, odprezentoval spolu s ní. Přeci jen, Apple je velmi dobrý ve slovíčkaření a nejednou jsme byli svědky toho, že softwarová vylepšení v rámci celého operačního systému odprezentoval tak fikaně, že si mnozí mysleli, že jsou dostupné jen na nových zařízeních, k čemuž by měl nyní dokonalou příležitost.

Pro dobrý příklad nemusíme ostatně chodit příliš daleko. Vzpomeňme třeba na loňský rok a vydání macOS Big Sur spolu s Macy M1, kdy byl software sice šit novým Macům na míru, ale nabízí toho extrémní množství zajímavého i na Macích s Intely. Letošní rok pak bude v tomto směru takřka 100% stejný, jelikož kalifornský gigant zatím světu neoznámil datum vydání macOS Monterey, ale zároveň se u něj počítá s vydáním nových MacBooků Pro. Dá se proto předpokládat, že i zde budou některé funkce macOS Monterey prezentovány skoro jako exkluzivní pro nové MacBooky, byť je nakonec spustíme i na starších strojích.

Odhalení nových AirPods pozdě na podzim by pro Apple nebylo ostatně ničím novým. Vzpomeňme třeba na rok 2019 a AirPods Pro, které si odbyly svou premiéru přes tiskovou zprávu 28. října – tedy v Den vzniku samostatného československého státu. Na AirPods Max jsme pak v loňském roce čekali dokonce ještě déle – Apple je totiž odhalil až 8. prosince, opět jen přes tiskovou zprávu. Už s ohledem na tuto skutečnost je proto svým způsobem zbytečné doufat, že bude letošek v tomto směru výrazně jiný – tím spíš, když svět stále výrazně ovlivňuje pandemie koronaviru, která komplikuje výrobu mnoha produktů.