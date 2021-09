Výroba AirPods 3 se rozbíhá na plné obrátky, jejich představení je tak jen otázkou času

Jedním z největších překvapení Apple Keynote z minulého týdne bylo bezesporu nepředstavení nové generace AirPods, s jejímž příchodem se přitom v předešlých týdnech počítalo prakticky stoprocentně. Jak se však zdá, její premiéra je přeci jen na spadnutí. Tvrdí to alespoň zdroje dobře informovaného portálu DigiTimes.

Podle zdrojů DigiTimes měl Apple již relativně dost AirPods 3 vyrobených v době své Keynote, byť se při začátku jejich výroby s určitými problémy potýkal. S ohledem na tuto skutečnost je proto jasné, že ho k jejich neodhalení muselo vést něco jiného než nedostatečná skladové zásoby. Zdroje si to vysvětlují plánem odhalit sluchátka skrze tiskovou zprávu někdy v průběhu podzimu, protože totéž udělal Apple i s 2. generací AirPods a 1. generacemi AirPods Pro a Max. Jinými slovy, kalifornský gigant zřejmě nechtěl na své tiskové konferenci “zbytečně” plýtvat čas něčím, co v jeho očích příliš pozornosti vzhledem k minimu inovací (vyjma designu) nepřinese. Čistě teoreticky by sice mohl sluchátka ukázat i na říjnové Keynote, se kterou se taktéž dlouhodobě počítá, ale v porovnání s tiskovou zprávou se zdá tato varianta krajně nepravděpodobná.

Nová generace základních AirPods se má designově velmi podobat AirPods Pro bez silikonových špuntů. Kvůli jejich absenci tak u ní nepočítejte například s podporou ANC či režimu propustnosti. O co však přijít nemají, je lepší výdrž baterie, bezdrátové nabíjecí pouzdro či základní voděodolnost. Zdroje hovoří taktéž o mírném zlepšení zvukového projevu a to zejména u basů a hloubek. Co se pak týče ceny, ta by měla být nastavena mírně výš než kolik si Apple účtuje za AirPods 2. generace.