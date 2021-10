Jak odstranit škrábance na displeji telefonu: Tato mašinka to zvládne dokonale a za pár minut

Jak odstranit škrábance na displeji telefonu nebo například Apple Watch? To je jeden z nejčastějších dotazů majitelů zařízení, která utrpěla nějaký ten pád, případně souboj s kličky od domu ve vašem batohu. I přesto, že Apple odvedl u posledních dvou generací iPhonu ohromný kus práce a díky Ceramic Shieldu je jen velmi obtížné jejich diplej poškrábat, přesto je to možné, navíc jsou tu doslova miliardy starších zařízení, které stále ještě mohou sloužit a jejich displej může vypadat jako nový. Bohužel nečekejte, že vám nyní napíšeme článek o zázračné pastě za 50 korun, pomocí které bude vypadat váš iPhone jako nový. Tentokrát bude řeč o profesionální leštičce určené na leštění displejů s názvem Refox APM-20b.

Tato mašinka dokáže pomocí vody a speciálního prášku vyleštit jakýkoli displej a to za pár minut. Sám se o tom přesvědčil známý YouTuber JerryRigEverything, který vyzkoušel vyleštit poměrně hluboké škrábance na svém iPhone. První, co musíte udělat, je vzít speciální formu, do které telefon umístíte a následně jej kompletně oblepíte speciálním lepidlem, aby nedošlo ke vniknutí vody a leštícího prášku kamkoli jinam, než na samotný displej. Lepidlo je možné poté jednoduše sloupnout, samozřejmě bez poškození telefonu. Samotné leštění pak probíhá pomocí leštícího kotouče a vody se speciálním leštícím práškem tak, jak vidíte na videu výše. Jakmile je displej vyleštěný, stačí na něj aplikovat oleofobní vrstvu, což je již jen otázka pouhých vteřin a vše je jeako nové.

Cena mašinky Refox APM-20B použité ve videu je 2000 dolarů, tedy lehce přes čtyřicet tiíc korun. Kvůli tomu se nejedná o nic, co by bylo pro běžné domácí použití, abyste si jednou za rok vyleštili svůj iPhone. Naopak se však jedná o velmi zajímavý artikl pro servisy, případně prodejce, kteří by mohli vyleštení displeje nabízet jako další službu.