Ani první aktualizace nepomohla. Nový iOS 15 letos absolutně netáhne

Zatímco v předešlých letech si nové verze iOS instalovali jablíčkáři s trochou nadsázky jako zběsilí, jelikož si v nich chtěli vyzkoušet všechny zajímavé novinky, letos je situace zcela opačná. iOS 15 toho totiž příliš nového nepřináší, kvůli čemuž nechává uživatele naprosto chladnými. Potvrzují to i nová data analytické společnosti Mixpanel vycházející z přihlašování zařízení s iOS 15 na weby po celém světě, což je technika, která se v minulosti ukázala jako velmi přesná.

Poslední vhled do instalační základny iOS 15 udělal Mixpanel k úterý 5. října s tím, že výsledky z tohoto dne se mohou zdát na první pohled skoro až neuvěřitelné. Zatímco v loňském roce byl totiž nový iOS (konkrétně 14) nainstalován již na 41,97 % zařízení, letos běží jen na 22,22 % a to i přesto, že již má za sebou první aktualizaci zaměřenou na odstranění chyb. Právě tu přitom mnozí vnímali jako možnost pomyslného odšpuntování zájmu o nový systém, což se tak však evidentně nestalo.

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 +16 Fotek iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

Jelikož se Apple každoročně snaží své uživatele přimět k upgradu na novější verzi iOS co nejrychleji kvůli jejich bezpečnosti i novinkám, které si pro ně připravil, bude extrémně zajímavé sledovat, jak si s nynější situací poradí. Pokud totiž chce uživatele k instalacím přimět, bude jim muset zcela určitě nabídnout něco lákavého – něco, co je přiměje k aktualizaci. Pro iOS 15 si však už nic moc zajímavého nepřipravil, respektive to alespoň neohlásil na WWDC. Teoreticky bychom se tak mohli dočkat oznámení úplné novinky pro systém během pár následujících dnů či týdnů. V opačném případě hrozí, že se stane iOS 15 nejméně instalovaným iOS historie.