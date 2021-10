Komentář: iOS 15 potvrzuje, že vydávat nový iOS každý rok je absolutní nesmysl

Na chyby v prvních verzích nových operačních systémů (nejen) z dílny Applu je svět za poslední roky už tak nějak zvyklý. Zatímco v předešlých letech se však dařily držet relativně slušně na uzdě, letos se s nimi roztrhl pytel. Strašně rád bych napsal, že by to jablíčkářům vzhledem k novinkám, které nový iOS 15 přináší ve výsledku až tak vadit nemuselo, protože má systém díky tomu čím zaujmout. To však napsat nemůžu, protože novinek v systému je letos (bohuže) poskrovnu a o to víc chyby bolí. A upřímně, bolí až tak moc, že mnohé uživatele nutí opět k myšlenkám na to, zda by nebylo přeci jen lepší přestat nové verze OS vydávat každý rok.

Poslední chybami skutečně napěchovaný iOS byl 11 z roku 2017, což později uznal i samotný Apple, který jej musel následně lepit mnoha updaty do solidní podoby. Problémy měly tehdy dokonce Apple přimět k tomu, aby udělal ve vývoji jeho softwarů malou revoluci a přepracoval jej tak, aby se v něm objevovalo nesrovnatelně méně chyb. A to se mu v mých očích skutečně v předešlých verzích povedlo, jelikož iOS 12, 13 i 14 na tom z hlediska chybovosti v prvních verzích nebyly vůbec špatně a to i přesto, že přinášely spousty novinek, které stály za to. Ať už se bavíme o přepracovaném rozhraní pro Siri, telefonáty, Najít, ale třeba taktéž o implementaci Dark Mode, jednalo se o věci, které člověka zkrátka zaujaly a i díky tomu byl tak nějak schopen některé věci opomíjet. To ale letos zkrátka tak nějak člověk není schopen. Upgrady, které iOS 15 přináší, jsou totiž nejen v mých očích jedna velká bída a přestože některé dokáží potěšit, upřímně si nemyslím, že je lze srovnávat s vylepšeními z minulosti. Přeci jen, úprava rozhraní pro FaceTime je asi s Dark Modem nesrovnatelná a tak by mohl člověk pokračovat s trochou nadsázky do nekonečna.

Novinky, které iOS 15 přinesl, jsou v mých očích dokonce tak malé, že bych se absolutně nedivil tomu, kdyby je třeba v loňském roce dodal coby součást majoritních updatů iOS 14 – tedy třeba v iOS 14.1, 14.2 či 14.3.. Pro Apple je pak špatné to, že tento názor nemám jen já, ale dle všeho skutečné masy jablíčkářů, kteří iOS 15 nepovažují za něco, co je pro ně vyloženě zajímavé a co chtějí používat – tedy například v porovnání s první verzí iOS 12, 13 či 14. Skvělým ukazatelem je ostatně i přijetí systému, které se v současnosti pohybuje jen kolem 20 %, což je o desítky procent méně než na co byl Apple dobré dva týdny po vydání nového OS zvyklý. Nové verze iOS se přitom neinstalovaly pro jejich dokonalosti, ale zejména pro jejich novinky.

Právě neatraktivita systému pro jeho koncové uživatele, kterou musí nyní Apple pociťovat daleko citelněji než v předešlých letech, by jej tak mohla konečně přimět ke kroku, po kterém volají mnozí jablíčkáři již dlouhé roky – tedy po výše zmíněném vydávání operačních systémů s delšími než ročními rozestupy. Tím by získal jako daleko více času na vývoj a následné testování, ale také by byl schopen logicky přinést daleko více softwarových novinek, kterými by dokázal uživatele zaujmout. Když se na to člověk podívá touto optikou, je vlastně vydávání OS každý rok ze strany Applu jeden velký paradox. Tímto zvykem si totiž sám na sebe ušil velmi tvrdý bič, který dává do rukou uživatelům, jenž od něj čekají novinky, které když nedorazí, Apple zkrátka potrestají. Jablíčkářům se ale za toto chování nelze vůbec divit – vždyť sám Apple se snaží zájem o nové OS “boostovat” a i při prezentacích pak novinky líčí takřka jako prvky, bez kterých si život doposud snad ani nešel představit a když ne takto, tak alespoň tak, že nám život výrazně usnadní. Skutečnost ale je v letošním roce mnohem střízlivější.

Delší vývoj a testování by navíc Applu pomohly nejen v namyšlení více zajímavých novinek, které by dorazily coby součást jedné verze OS, ale taktéž by zajistil to, že bychom se všeho mohli dočkat už v první verzi OS a následující updaty by pak mohly být zaměřeny už “jen” na opravy bezpečnostních chyb, optimalizaci a tak podobně. Právě pozdější dodání některých novinek nových verzí OS je taktéž určitou dávkou munice do banditek jablíčkářů, kteří si s nimi na Apple rádi vystřelí. Opět je však nutné říci, že svým způsobem po právu.

Myslím si, že právě letošek může být stěžejním rokem pro budoucí vývoj softwarů z dílny Applu z hlediska frekvence jejich vydávání. Právě letos by totiž mohl dostat poslední velkou facku, která jej přiměje k přehodnocení jeho stylu vydávání a ve výsledku i k lepším výsledným produktům pro jeho zákazníky. Pokud se tak letos nestane, na další příležitost bude svět velmi pravděpodobně čekat dalších několik let, jako tomu bylo i u iOS 11, jelikož se Apple uchlácholí tím, že se mu iOS 16 podařil opět lépe než iOS 15 a svět pro něj bude zase v normálu. Vše ale ve výsledku ukáže až čas.