Co si budeme nalhávat – letošní nová generace jablečných telefonů by si zasloužila spíše označení 12s, nikoliv 13. Apple se však písmena „s“ v názvech svých iPhonů vzdal před několika dlouhými lety, tudíž by bylo hloupé opětovně přejmenování očekávat – už ho bylo dost. Novinek tedy není úplně mnoho, každopádně kdybychom řekli, že nejsou žádné, tak bychom lhali. Některá vylepšení u nových iPhonů 13 (Pro) jsou přinejmenším zajímavá a v tomto článku se společně podíváme na 5 z nich.

Úvod
Zajímavé fotoaparáty
Přepracovaný displej
Návrat "eLkové" baterie
Zmenšení Face ID
Absurdní párování komponent