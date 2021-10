8 věcí z iOS 15, které Apple slíbil na WWDC, ale zatím v systému chybí

Sliby chyby. Tak by se v posledních letech daly definovat vývojářské konference WWDC. Apple na nich totiž vždy představí nespočet nových funkcí, avšak ve veřejném vydání nových systémů se vždycky dočkáme jen zlomku z nich. Navíc k tomu, často se stává, že ty funkce, které Apple do systémů přidat „stihl“, nefungují úplně představ. Lze tedy pozorovat, že Apple nejspíše nestíhá své systémy vyvíjet dostatečně rychle, a že je vydávání nových majoritních verzí operačních systémů každý jeden rok spíše neudržitelné. Teď už je jen na Applu, aby si to uvědomil a vydával nové verze svých systémů po delší době. Zdali se této změny dočkáme je ve hvězdách, v tomto článku se ale podíváme na 8 funkcí z iOS 15, které Apple slíbil na WWDC, ale zatím v systému chybí.

Ú Úvod 1 Vlastní e-mailová doména 2 SharePlay 3 Sdílení obrazovky ve FaceTime 4 Zpráva o soukromí v aplikacích 5 3D navigace v CarPlay 6 Odkazované kontakty 7 Přidání průkazů do Peněženky 8 Universal Control Další stránka Stránka 0 / 8