Neoriginální výměna displej iPhonu 13 je možná i se zachováním funkčního Face ID, má to ale háček

Na začátku minulého týdne se na našem magazínu objevil článek, ve kterém jsme vás informovali o tom, že při výměně displeje u iPhonů 13 (Pro) přestává fungovat Face ID. Pokud displej u nejnovějších jablečných telefonů klasickým způsobem vyměníte, a poté zařízení opětovně zapnete, tak se zobrazí informace o tom, že nelze ověřit jeho originalitu. Mezi prvními o tom informoval opravářský kanál Phone Repair Guru, který zakoupil dva totožné iPhony 13 a vyměnil mezi nimi displeje. To znamená, že Face ID nezačne fungovat ani v případě, že využijete originální díl z jiného iPhonu.

Zkušeným opravářům bylo tak nějak jasné, že se zanedlouho objeví způsob, pomocí kterého bude možné při výměně displeje funkčnost Face ID zachovat. Zároveň ale bylo jasné to, že tento proces nebude úplně jednoduchý, a že bude minimlně vyžadovat znalost mikropájení. To se před malou chvíli doopravdy potvrdilo. Ukázalo se, že je dle očekávání celý proces výměny displeje se zachováním funkčnosti Face ID velmi sofistikovaný, a že jej obyčejní amatérští opraváři prostě nebudou schopni provést. O tom, že je možné displej iPhonu 13 (Pro) vyměnit a zachovat Face ID informoval opravářský portál iCorrect, který mimo jiné vysvětluje, z jakého důvodu dojde k deaktivaci Face ID po provedení klasické výměně displeje. Z výzkumu tohoto portálu vyplynulo, že srdce iPhonu komunikuje s displejem prostřednictvím čipu, který je součástí obrazovky jako takové. A právě tento čip je nutné přenést, tedy pokud chcete Face ID zachovat.

Výše zmíněný čip na obrazovce je, stejně jako například u loňských modelů, zodpovědný primárně za převod analogového signálu na digitální (ADC), kromě toho díky něj funguje i True Tone a nesou se v něm další data, díky kterým může iPhone ověřit originalitu displeje. Letos však tento čip kromě uvedeného komunikuje také s Face ID. iCorrect však uvádí, že se dost možná jedná o pouhou chybu v iOS 15, která by mohla být odstraněna. Zároveň se však jedná o krásnou ukázku toho, jak moc komplexní a složité funkce bude v následujících letech čip na obrazovce nejspíše vykonávat. Pokud se například v budoucnu u iPhonů objeví dvojitá biometrická autentizace, a to pomocí Face ID a Touch ID pod displejem, tak iCorrect uvádí, že po výměně displeje nejspíše dojde k deaktivaci právě Touch ID, což samozřejmě dává větší smysl než deaktivace Face ID, které není součástí displeje jako takového.

Mnoha opravářům se kvůli tomuto omezení může zhroutit byznys. Co si totiž budeme nalhávat, pokud vám někdo donese iPhone na opravu, tak ve většině případech potřebuje vyměnit baterii či displej. Rozcestí je tedy jednoduché – buď se tito opraváři přizpůsobí a naučí se pomocí mikropájení pracovat s čipy, anebo zavřou krám. Samozřejmě se vzhledem k celé situaci objevily různé poznámky na zákazníkovo právo pro opravu, portál iCorrect má však pro Apple pochopení: „Apple se nesnaží bojovat proti opravářům třetí strany, ale proti Číně. My, jakožto spotřebitelé a opraváři, jsme pouhými prostředníky. Apple vyvíjí nádherné technologie, a to jak zvenku, tak i zevnitř a následně si je nechává vyrábět právě v Číně. Tato země ihned po vyrobení celou technologii rozebere a začne vyrábět alternativní náhradní díly [které většinou nejsou tak kvalitní, pozn. red.]. Apple se snaží proti těmto postupům bojovat právě tím, že zakazuje využívání neoriginálních dílů.“

Níže přikládáme video, ve kterém se odborníci z iCorrect celé „kauze“ věnují a ukazují, jak je možné displej iPhonu 13 (Pro) vyměnit se zachováním funkčního Face ID: