Před Halloweenem dorazí na iPhony mýtický Slender Man

Slender Man, nelidsky vysoká, štíhlá postava bez tváře, oblečená v černém obleku, se zrodila v jedné z internetových „creepypast“ v roce 2009. Od té doby se stal hvězdou několika hororových her, ve kterých vás vývojáři staví do nezáviděníhodné role člověka, jež musí před hrůzu nahánějícím přízrakem neustále utíkat. Jedním z takových projektů byla i hra Slender: The Arrival z roku 2013. Za hrou stojí studia Parsec Productions a Blue Isle Studios, a ta se rozhodla osm let po původním vydání konečně hru přivést i na menší obrazovky iPhonů a iPadů.

Ve hře budete v roli protagonistky Lauren hledat svou ztracenou kamarádku, která se stala obětí Slender Mana. Stopovat ji budete v osmi různých prostředích, přičemž v každém z nich vás bude nahánět tajemná postava jiným způsobem. Návod, jak se Slender Manovi vyhnout, se tak neustále mění. Při blízkých setkáních vám však nezbude nic jiného, než vzít nohy na ramena.

Slender: The Arrival si od kritiků původně odnesl smíšené reakce. Hodnocení se pohybovala od podprůměrných po vynikající. Jestli si myslíte, že vám může příběh o transdimenzionálním stvoření padnout do noty, vyznačte si v kalendáři datum 13. října. V ten den dorazí hra do App Storu, kde si ji již nyní můžete předobjednat. Slender: The Arrival bude k dispozici zdarma, ale pouze jen jeho první kapitola. Za odemknutí ostatních si budete muset zaplatit přímo v aplikaci.