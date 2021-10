iPhony 14 mají přinést 2TB úložiště

Ačkoliv jsme se nasazení 1TB úložné varianty u iPhonů dočkali poprvé teprve letos, už v příštím roce má Apple údajně v plánu další zvětšování. Tvrdí to alespoň čínský portal MyDrivers, který se v minulosti již několikrát svými předpovědmi trefil přímo do černého.

Zdroje čínského portálu tvrdí, že chce Apple i v budoucnu svými iPhony cílit ve velkém na tvůrce videí a fotek, kvůli čemuž bude i nadále rapidně zlepšovat jejich fotosoustavy. A právě s tím půjde ruku v ruce i náročnost fotek a videí na úložiště, na což bude muset Apple reagovat. V tom mu má dle MyDrivers pomoci nový typ úložiště ve formě QLC flash, díky kterému maximální kapacity iPhonů nabobtnají na 2TB při zachování standardní rychlosti a obecně všeho, na co jsme u iPhonů zvyklí.

Pokud se Apple pro nasazení obřího 2TB úložiště skutečně rozhodne, bude velmi zajímavé, jak se postaví ke zbytku úložných variant iPhonů. Pět úložných variant si totiž přeci jen ve své nabídce neponechá a i čtyři by mohly být při zvýšení náročnosti na úložiště fotek a videí až až. Klidně by se tedy mohlo stát, že se dočkáme zredukování úložiště na 512GB, 1 a 2TB, potažmo 256GB, 512GB, 1 a 2TB. Kromě nastavení úložišť pak bude extrémně zajímavá taktéž cena nejvyšší varianty, která by mohla být (a pravděpodobně i bude) historicky nejvyšší a při pohledu na cenovou politiku Applu by nebylo překvapením, kdyby u nás překročila 50 tisíc korun.