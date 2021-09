Zcela nový design iPhonů 14 potvrzen dalším důvěryhodným zdrojem

Před pár týdny překvapil v té době ještě svět čekající na oficiální odhalení iPhonů 13 velmi přesný leaker Jon Prosser svými rendery iPhonů 14 pro příští rok. Od jeho velmi dobrých zdrojů se mu totiž podařily získat jak informace o novinkách točící se kolem designu, tak i kolem jejich vylepšení. Zprávy o designu se pak rozhodl před pár hodinami potvrdit i další velmi důvěryhodný zdroj informací – konkrétně přední technologický reportér Bloombergu Mark Gurman.

Zdroje Gurmana sahající dle všeho přímo do Applu tentokrát tvrdí, že má kalifornský gigant skutečně v plánu výrazný redesign celé své produktové řady, čímž de facto poruší své pravidlo tříletého cyklu a vrátí se opět na cyklus dvouletý. Na co přesně se mají uživatelé připravit sice Gurmanovy zdroje neodhalily, potvrdily však to, že se pro příští rok už nepočítá s modelem mini, který v nabídce Applu nahradí levnější Max. Dočkáme se tedy modelové řady ve složení 6,1” iPhone 14, 6,7” iPhone 14 Max, 6,1” iPhone 14 Pro a 6,7” iPhone 14 Pro Max.

Fotogalerie iPhone 14 9 iPhone 14 8 iPhone 14 7 iPhone 14 6 +2 Fotek iPhone 14 5 Vstoupit do galerie

Pokud se potvrdí dřívější zprávy Jona Prossera, můžeme se v příštím roce těšit na iPhony vycházející z designu ikonických “čtyřek” se “sendvičovým typem těla. Levnější řada 14 by měla i nadále disponovat klasickým výřezem v displeji, řada Pro se pak má dočkat skrytí většiny senzorů pod displej s tím, že jediným rušivým prvkem přední strany by se tak stal drobný otvor na místě nynějšího výřezu pro přední fotoaparát. Na potvrzení či naopak vyvrácení těchto zpráv si nicméně budeme muset ještě pěkně dlouho počkat.