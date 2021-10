Facebook prohlubuje spojení mezi Messengerem a Instagramem

Pryč jsou ty časy, kdy byly služby Facebook Messenger a Instagram Direct striktně oddělené. V posledních měsících se totiž Facebook, který obě služby provozuje, rozhodl pro jejich propojení za účelem zvýšení uživatelského komfortu s tím, že postupem času zavádí a další a další nové prvky svého plánu. Pár z nich oznámil před pár hodinami skrze tiskovou zprávu.

V některé z blízkých updatů Messengeru se chystá Facebook propojit konkrétně skupinové chaty a to tak, že v nich budou moci nově komunikovat jak uživatelé Instagramu, tak i uživatelé Messengeru a to samozřejmě současně. Samozřejmostí pak budou i nadále nejrůznější grafická přizpůsobení chatu, ale taktéž jeho správa v roli moderátora, který bude moci kontakty různě blokovat a tak podobně. Chybět nebudou ani žádosti o přidání do chatu či žádosti ohledně hovorů a zpráv. Obecně se tedy dá říci, že Facebook “nabalí” na v současnosti skvěle fungující skupiny nové možnosti, kterými se pokusí zaujmout svět. To vše přitom dle svých slov s důrazem na soukromí.

Obecně se dá říci, že jsou plány Facebooku na propojení jeho služeb poměrně ambiciozní. Výhledově totiž chce do propojování zapojit třeba i WhatsApp a vytvořit tak s trochou nadsázky superkomunikátor s miliardami uživatelů, který by měl rozdrtit veškerou konkurenci. Proti Facebooku však hraje jeho nelichotivá pověst obchodníka s uživatelskými daty, což jej již mnohé uživatelé stálo a stát do budoucna zcela určitě ještě bude.