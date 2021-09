Nejen focení. Makro režim iPhonu 13 Pro najde uplatnění i v medicíně

Jednou z největších novinek letošních iPhonů 13 Pro (Max) je bezesporu makro režim u ultraširokoúhlého objektivu, který umožňuje zachytit neuvěřitelné detaily předmětů kolem nás. Jak se však zdá, uplatnění tento režim nenajde jen při focení, ale taktéž v medicíně. Minimálně jeden zahraniční lékař jej totiž začal využívat při léčbě očí, čímž se pochlubil na sociální síti LinkedIn.

Lékař se pochlubil konkrétně tím, že je díky iPhonu 13 Pro Max schopen nejen velmi přesně v reálném čase kontrolovat po zaostření stav oka, ale díky možnosti detailních fotek je nyní schopen porovnávat například jeho stav v průběhu hojení a tak podobně. Telefon využil například i ke kontrolování pacienta po transplantaci rohovky s tím, že si výsledek nemůže vynachválit. Fotky totiž jasně zachycují to, jak se oko zotavuje s tím, že jsou v naprosto dostačující kvalitě a zároveň zachyceny na zařízení běžné denní potřeby – tedy jinými slovy velmi jednoduše.

Poměrně zajímavé je pak i to, že je to právě nový makro režim, který dle lékaře otevírá brány rozmachu telemedicíny. O té se v poslední době hovoří kvůli pandemii koronaviru více než kdykoliv předtím, avšak skrze její úskalí například právě ve formě nemožnosti zachytit určitý stav části těla detailně fotograficky je její širší rozšíření zatím vyloučené. To by se ale mělo i díky Applu a jeho kvalitnímu makro režimu výrazně změnit.