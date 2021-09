Testujeme iPhone 13 Pro Max. Podívejte se na náš první menší fototest

Mnozí jablíčkáři mají od tohoto pátku důvod k oslavám. Apple totiž začal v tento den prodávat novou generaci jeho iPhonů spolu s iPady mini 6 a iPady 9. Ačkoliv je iPhonů a to především řady 13 Pro (Max) jako již tradičně extrémní nedostatek a v ruce jej tedy má nyní velmi malé množství uživatelů, nám se do redakce pár kousků ulovit poštěstilo, díky čemuž je tak můžeme testovat de facto od prvního okamžiku jejich dostupnosti. Mě osobně pak přistál do ruky iPhone 13 Pro Max v horsky modré barevné variantě, na který přecházím z iPhonu XS. Zatímco na jeho komplexnější recenzi je ještě příliš brzy, podělit se s vámi o pár fotek rozhodně můžu.

Makro je neuvěřitelné

Asi není třeba příliš zdůrazňovat, že oproti iPhonu XS je fotoaparát iPhonu 13 Pro Max zkrátka “někde jinde”. Ať už se bavíme o snímání detailů, zachycení barev, práci se světlem, ale třeba také rychlosti ostření, letošní novinka je opravdu úžasná a abych byl upřímný, nepřestávám z jejich schopností žasnout. Suverénně nejzábavnějším vylepšením fotoaparátu je pak pro mne makro režim, díky kterému jste schopni velmi dobře zaostřit i objekty vzdálené pouhé dva centimetry od objektivu. K focení je využíván konkrétně ultraširokoúhlý objektiv, na který se telefon automaticky přepíná při přiblížení k danému předmětu. Zde je nicméně potřeba dodat, že přepínání může být občas spíš ke zlosti než užitku, jelikož – jak zaznělo i v prvních zahraničních recenzích – v určité vzdálenosti narazíte na “hluché místo”, ve kterém telefon neví, zda fotit na ultraširokoúhlý či širokoúhlý objektiv a zběsile mezi nimi přepíná. Vy tak ve výsledku nejste schopni fotit ani na jeden, protože než jste schopni zaostřit, zpravidla se objektiv přepne. Ještě větší přiblížení se k objektu (či naopak oddálení) sice problém vyřeší, ale vždy to samozřejmě množné není, takže člověk sem tam přijde o zajímavou fotku. Pozitivní je nicméně to, že Apple již přislíbil v nadcházejících verzích iOS opravu či možnost deaktivace automatického přepínání.

makro režim Makro iPhone 13 Pro Max 1 Makro iPhone 13 Pro Max 2 Makro iPhone 13 Pro Max 3 Makro iPhone 13 Pro Max 4 +4 Fotek Makro iPhone 13 Pro Max 5 Makro iPhone 13 Pro Max 6 Makro iPhone 13 Pro Max 7 Vstoupit do galerie

Když si však problém s automatickým přepínáním objektivů při makro focení odmyslím, musím říci, že jsem z jeho výsledků opravdu nadšený. Detaily, které umožňuje zachytit, jsou naprosto neuvěřitelné a i zdánlivě obyčejné věci rázem vypadají díky zachycení mnoha na první pohled neviditelných drobných detailů nevšedně. A jen pro pořádek – tyto řádky píšu jako fotograf amatér, který se nikdy ve focení vyloženě nevyžíval, ale sem tam si něco “blýsknul” jen tak pro radost. Jsem proto přesvědčený, že lidé, kteří jsou do focení daleko zapálenější než já budou z nového fotoaparátu iPhonů 13 (Pro) naprosto u vytržení.

Standardní fotky jsou (jako vždy) překrásné, ultraširokoúhlé jakbysmet

Bavit vás ale určitě nebude „jen“ makro režim, nýbrž i klasické „cvakání na širokáč“. Troufnu si říci, že právě k tomu se bude stejně naprostá většina z vás (nás) uchylovat stejně nejčastěji a tedy je jeho kvalita naprosto stěžejní. Apple ale naštěstí i zde ukázal, proč se řadí od nepaměti mezi tvůrce nejlepších mobilních fotoaparátů na světě. Výsledky focení na širokoúhlý objektiv jsou totiž (jako je tomu každý rok) opravdu skvělé – plné detailů, realisticky zachycující barvy, perfektně zaostřené a zkrátka takové, na které se člověk chce dívat.

širokoúhlý objektiv Fototest iPhone 13 Pro Max 6 Fototest iPhone 13 Pro Max 7 Fototest iPhone 13 Pro Max 11 Fototest iPhone 13 Pro Max 16 +2 Fotek Fototest iPhone 13 Pro Max 9 Panorama na výšku Vstoupit do galerie

Totéž, co o fotkách na širokoúhlý objektiv, lze napsat ve výsledku i o fotkách na objektiv ultraširokoúhlý. Rozmazání po krajích je minimální, zato detaily, ostrost a barevnost velmi dobrá.

ultraširokoúhlý objektiv Fototest iPhone 13 Pro Max 17 Fototest iPhone 13 Pro Max 12 Fototest iPhone 13 Pro Max 10 Fototest iPhone 13 Pro Max 8 Vstoupit do galerie

Teleobjektiv není špatný, ale …

Co se týče trojitého teleobjektivu, zde se přiznám, že jsem čekal asi trochu víc. Nafotil jsem na něj sice zatím jen pár fotek a na jeho finální hodnocení si proto ještě raději nechám nějaký ten čas, ale zatím mi přijde, že kvalita fotek není taková, jaká jsem doufal, že bude. Na snímcích je totiž i za ideálního světla vidět šum a zkrátka nejsou tak kvalitní, jak jsem upřímně čekal. Přibližování se tedy budu zřejmě i nadále snažit vyhnout.

teleobjektiv Fototest iPhone 13 Pro Max 1 Širokoúhlý objektiv 1x Fototest iPhone 13 Pro Max 2 Teleobjektiv opticky 2x Fototest iPhone 13 Pro Max 3 Teleobjektiv opticky 3x Fototest iPhone 13 Pro Max 4 Teleobjektiv digitálně 15x Vstoupit do galerie

Kinematografický režim chce cvik

Poslední novinkou fotoaparátu, která v mých očích stojí za více pozornosti než zbytek vylepšení, je kinematografický režim, který je v telefonu označován jako “Film”. Při jeho navolení začne iPhone automaticky rozostřovat pozadí za zaostřeným předmětem a to poměrně zdárně i v případě, že nemáte snímaný předmět ručně označený. Jakmile pak předmět označíte (pokud jej tedy telefon nerozezná, což zvládá u lidí či zvířat), stačí už jen přepínat mezi ním a další sekundárně zaostřenou věci a telefon automaticky přeostřuje a rozmazává podle toho i pozadí. Tato vychytávka se mi zatím taktéž dost líbí, ale musím říci, že je pro její využívání trochu cvik, jelikož vypadají jinak videa až příliš fádně. Jakmile však člověk tento režim pochopí a dostane jej jak se říká do ruky, lezou z něj opravdu povedené kousky. Je zde ale jedno poměrně velké ale. Na displeji telefonu vypadá video v kinematografickém módu opravdu dobře, ale jakmile si jej člověk pustí na něčem větším, nemůže si nevšimnout určité nekvality. 1080p, ve kterém je video zaznamenáváno, je zkrátka znát a když jsem na něj koukal na své 65″ 4K OLED televizi, vyloženě na větvi jsem z kvality (bohužel) nebyl. Na kraťoučkou ukázku se můžete mrknout níže.

Jak tedy po dvou dnech testování fotoaparát iPhone 13 Pro Max (který je shodný s tím z iPhonu 13 Pro) zhodnotit? Zatím jsem z něj opravdu nadšený a přestože si ještě potřebuji nechat nějaký ten čas na další testy, myslím si, že použití sloganu “největší fotoaparátový upgrade v historii iPhonů”, který Apple použil při představení těchto telefonů, byl na místě. Fotoaparát novinky mě upřímně zaujal natolik, že se na iPhone 13 Pro začínám pomalu dívat úplně jinou optikou než kterou jsem používal po jeho představení. Ze skoro až zbytečné řady “12S” se totiž díky němu stává plnohodnotná řada, která má smysl nejen pro majitele starších iPhonů. Ale jak říkám, telefon potřebuji ještě nějakou chvíli testovat, abych si na něj udělal co nejlepší a zároveň co možná nejstřízlivější obrázek.

