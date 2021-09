iPhone 13 Pro Max podporuje 27W kabelové nabíjení

Jestli si na něco jablíčkáři dlouhodobě stěžují, je to nabíjecí rychlost jejich iPhonů. Apple totiž oficiálně hovoří jen o maximálních rychlostech 7,5W pro klasické bezdrátové nabíjení, 15W pro MagSafe nabíjení a 20W pro kabelové nabíjení. Zdá se však, že minimálně u posledního zmiňovaného je realita úplně jiná.

Již krátce po spuštění prodejů nových iPhonů se začaly na internet dostávat zprávy převážně z Číny pojednávající o tom, že kabelově lze iPhony 13 nabíjet rychleji než Apple tvrdí. Na to se nyní rozhodli posvítit experti z ChargerLAB, kterým se podařily tyto zprávy záhy potvrdit. V případě iPhonu 13 Pro Max, který měli jako jediný k dispozici na testování, totiž při nabíjení zjistili, že pokud u něj uživatel využije 30W nebo výkonnější nabíječku, je možné telefon nabíjet až 27W. Ty sice nevyužívá po celou dobu nabíjení, ale i díky nim jej jste schopni z 0 na 100 % nabít zhruba za 90 minut, což není vzhledem k jeho gigantické baterii vůbec špatné. Zajímá-li vás pak to, jak rychle bylo možné nabíjet loňský iPhone 12 Pro Max, neoficiálně až 22W. Rozdíl je tedy značný.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max LsA 1 iPhone 13 Pro Max LsA 2 iPhone 13 Pro Max LsA 3 iPhone 13 Pro Max LsA 4 +30 Fotek iPhone 13 Pro Max LsA 5 iPhone 13 Pro Max LsA 6 iPhone 13 Pro Max LsA 7 iPhone 13 Pro Max LsA 8 iPhone 13 Pro Max LsA 9 iPhone 13 Pro Max LsA 10 iPhone 13 Pro Max LsA 11 iPhone 13 Pro Max LsA 12 iPhone 13 Pro Max LsA 13 iPhone 13 Pro Max LsA 14 iPhone 13 Pro Max LsA 15 iPhone 13 Pro Max LsA 16 iPhone 13 Pro Max LsA 17 iPhone 13 Pro Max LsA 18 iPhone 13 Pro Max LsA 19 iPhone 13 Pro Max LsA 20 iPhone 13 Pro Max LsA 21 iPhone 13 Pro Max LsA 22 iPhone 13 Pro Max LsA 23 iPhone 13 Pro Max LsA 24 iPhone 13 Pro Max LsA 25 iPhone 13 Pro Max LsA 26 iPhone 13 Pro Max LsA 27 iPhone 13 Pro Max LsA 28 iPhone 13 Pro Max LsA 29 iPhone 13 Pro Max LsA 30 iPhone 13 Pro Max LsA 31 iPhone 13 Pro Max LsA 32 iPhone 13 Pro Max LsA 33 Vstoupit do galerie

Přestože vypadá možnost skutečně rychlého nabíjení iPhonu 13 Pro Max velmi lákavě, je potřeba brát v potaz to, že čím rychleji je baterie nabíjena, tím více se ničí. Přesně to je ostatně velmi pravděpodobně i odpověď na to, proč se Apple vyšší nabíjecí rychlostí telefonu zřejmě nepochlubil. Pokud tedy budete 30W adaptéry pro jeho napájení využívat, počítejte s tím, že jeho baterii zničíte mnohem dřív než když budete používat řešení nabízení Applem – tedy MagSafe či 20W adaptéry. Suverénně nejlepším řešením z hlediska zachování co nejdelší životnosti baterie je pak využívání 5W nabíječek, ale u těch se musíte připravit na extrémně dlouhé nabíjení.