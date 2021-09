Chyba v iOS 15 vám může smazat uložené fotky

Další den, další chyba. Tak přesně takto by se s trochou nadsázky dalo hovořit o posledních téměř dvou týdnech, na jejichž začátku přišlo vydání veřejné verze iOS 15. Přestože si mnozí uživatelé zprvu mysleli, že se Applu podařil dotáhnout z hlediska chyb takřka k dokonalosti, rozhodně tomu tak není. Po informacích o problémech s dotykovým ovládáním, výdrží či odemykáním přes Apple Watch se před pár hodinami objevila další závažná zpráva točící se kolem mizejících fotek.

Čím dál více jablíčkářů začalo na diskuzních fórech po celém světě poukazovat na to, že není v iOS 15 dobře ošetřeno ukládání fotek ze zpráv poslaných přes iMessage. Problém se konkrétně projevuje tak, že jakmile uživateli dojde přes Zprávy jakákoliv fotka, on jí uloží, následně vlákno smaže a provede zálohu na iCloudu, je fotka z fotogalerie smazána. Jinými slovy, i po uložení existuje stále určité propojení mezi vláknem ve zprávách a danou fotkou, které ovlivní její existenci v galerii.

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 +16 Fotek iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

V tuto chvíli není jasné, zda o chybě Apple již ví, jelikož nebyla odstraněna ani ve druhé betě iOS 15.1. Do vydání veřejné verze tohoto systému nicméně zbývá ještě dle všeho poměrně dost času, takže by snad pro Apple neměl být problém chybu opravit – tím spíš, když je o ní jednak slyšet čím dál více a jednak se přesně ví, co je nutné provést, aby se projevila.