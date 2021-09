iOS 15 způsobuje problémy s dotykovým ovládáním iPhonů

Máte po instalaci iOS 15 či pořízením iPhonu 13, ve kterém je předinstalovaný, problémy s dotykovým ovládáním, které například čas od času vynechá nebo nereaguje? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Tyto trable totiž nezažíváte sami. Stížnostmi na ně se začínají plnit diskuzní fóra po celém světě, těch oficiálních Applu nevyjímaje.

Zprvu se zdálo, že jsou problémy s dotykovým ovládáním ovlivněny jen iPhony 13 (Pro), kvůli čemuž mnozí jablíčkáři spekulovali nad možnou hardwarovou chybou. Na problémy však začali později poukazovat i majitelé starších iPhonů a to konkrétně právě po přechodu na iOS 15, takže se zdá být jejich příčina více než jasná. Navíc se zdá, že se na její řešení zaměřil už i Apple, který včera vydal 2. vývojářskou betu iOS 15.1, ve které přináší dle některých beta testerů pro dotyk opravu. Je tu však jedno poměrně velké ale – přestože je chyba poměrně nepříjemná, její oprava v rámci iOS 15.1 zřejmě dorazí až za pár týdnů. Nezdá se totiž, že by měl Apple v plánu tento OS vydat dříve než řádně ukončí beta testování. To se přitom protáhne velmi pravděpodobně ještě alespoň na tři týdny, takže si budeme po tuto dobu muset vystačit s provizorními opravami typu restarty telefonu, několikanásobné tapnutí na displej a tak podobně.