Apple má problémy s výrobou iPhonů 13 (Pro). Jejich dodací lhůty se mohou zvýšit

Novinky v podobě iPhonů 13 a 13 Pro sužují problémy. Všechny nové iPhony – konkrétně pak jejich širokoúhlé objektivy – se dočkaly optické stabilizace obrazu, kterou zajišťuje posuv senzoru, což bylo dříve k vidění pouze u iPhonu 12 Pro Max. Jak se zdá, zrovna tahle novinka způsobuje výrobcům těžkou hlavu. Podle včerejší zprávy je poptávka po senzoru-shift OIS velmi vysoká, což zvyšuje tlak na splnění standardů vysoké kvality, na kterou si Apple potrpí. Dodavatelé tak musí zvyšovat výrobu, aniž by byla ohrožena kvalita. To vše stále s přísnými restrikcemi v zádech kvůli pandemii.

Fotogalerie iPhone 13 unboxing 1 iPhone 13 unboxing 2 iPhone 13 unboxing 3 iPhone 13 unboxing 4 +65 Fotek iPhone 13 unboxing 5 iPhone 13 unboxing 6 iPhone 13 unboxing 7 iPhone 13 Pro unboxing 3 iPhone 13 Pro unboxing 4 iPhone 13 Pro unboxing 5 iPhone 13 Pro unboxing 6 iPhone 13 Pro unboxing 7 iPhone 13 prvni dojmy 1 iPhone 13 prvni dojmy 2 iPhone 13 prvni dojmy 3 iPhone 13 prvni dojmy 4 iPhone 13 prvni dojmy 5 iPhone 13 prvni dojmy 6 iPhone 13 prvni dojmy 7 iPhone 13 prvni dojmy 8 iPhone 13 prvni dojmy 9 iPhone 13 prvni dojmy 10 iPhone 13 prvni dojmy 11 iPhone 13 prvni dojmy 12 iPhone 13 prvni dojmy 13 iPhone 13 prvni dojmy 14 iPhone 13 Pro prvni dojmy 1 iPhone 13 Pro prvni dojmy 2 iPhone 13 Pro prvni dojmy 3 iPhone 13 Pro prvni dojmy 4 iPhone 13 Pro prvni dojmy 5 iPhone 13 Pro prvni dojmy 6 iPhone 13 Pro prvni dojmy 7 iPhone 13 Pro prvni dojmy 10 iPhone 13 Pro prvni dojmy 11 iPhone 13 Pro Max LsA 1 iPhone 13 Pro Max LsA 3 iPhone 13 Pro Max LsA 4 iPhone 13 Pro Max LsA 5 iPhone 13 Pro Max LsA 6 iPhone 13 Pro Max LsA 7 iPhone 13 Pro Max LsA 8 iPhone 13 Pro Max LsA 9 iPhone 13 Pro Max LsA 10 iPhone 13 Pro Max LsA 11 iPhone 13 Pro Max LsA 12 iPhone 13 Pro Max LsA 13 iPhone 13 Pro Max LsA 14 iPhone 13 Pro Max LsA 15 iPhone 13 Pro Max LsA 16 iPhone 13 Pro Max LsA 17 iPhone 13 Pro Max LsA 18 iPhone 13 Pro Max LsA 19 iPhone 13 Pro Max LsA 20 iPhone 13 Pro Max LsA 21 iPhone 13 Pro Max LsA 22 iPhone 13 Pro Max LsA 23 iPhone 13 Pro Max LsA 24 iPhone 13 Pro Max LsA 25 iPhone 13 Pro Max LsA 26 iPhone 13 Pro Max LsA 27 iPhone 13 Pro Max LsA 28 iPhone 13 Pro Max LsA 29 iPhone 13 Pro Max LsA 30 iPhone 13 Pro Max LsA 31 iPhone 13 Pro Max LsA 32 iPhone 13 Pro Max LsA 33 iPhone 13 Pro Max LsA 34 Vstoupit do galerie

Řeč je v tomto případě konkrétně o dodavatelích z Vietnamu, kteří podle serveru Nikkei Asia zde sledují (nejen) pandemickou situaci každý den. Server se přitom odvolává na tvrzení jednoho z vedoucích pracovníků. Tento zdroj rovněž tvrdí, že problém by mohl ustat v polovině října, kdy jeden z klíčových vietnamských závodů obnoví provoz. Na pozoru by se ale prý měli mít i giganti jako Foxconn a Pegatron, kteří by mohli narazit na problémy s montováním kvůli nedostatku součástek. Na druhou stranu má Apple údajně značnou výhodu, jelikož vysoká poptávka po iPhonech 13 prý vede některé dodavatele k upřednostňování právě jablečné společnosti před ostatními. Analytici se shodují, že poptávka po „třináctkách“ je vysoká, a to převážně díky technologii ProMotion, menšímu výřezu, zvýšenému výkonu a prémiovým funkcím fotoaparátu. Už máte objednáno?