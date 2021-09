Trůn je daleko: iPhone 13 Pro (Max) má “až” čtvrtý nejlepší mobilní fotoaparát na světě

Když Apple před pár týdny světu představil novou generaci svých iPhonů, jako jednu z jejích největších předností u ní prezentoval výrazné vylepšení fotosoustavy. Ta se měla dle jeho slov dočkat největšího meziročního upgradu v historii jeho telefonů, což jí v očích jablíčkářů předurčovalo třeba i k znovuovládnutí trůnu pro krále fotomobilů. Tak se ale letos opět nestalo. Stejně jako v předešlých letech totiž skončil v nejuznávanějším testu fotoaparátů iPhone pod vrcholem.

Fotogalerie Fototest iPhone 13 Pro Max 12 Fototest iPhone 13 Pro Max 10 Fototest iPhone 13 Pro Max 16 Fototest iPhone 13 Pro Max 11 +12 Fotek Fototest iPhone 13 Pro Max 9 Panorama na výšku Fototest iPhone 13 Pro Max 8 Fototest iPhone 13 Pro Max 7 Fototest iPhone 13 Pro Max 6 Makro iPhone 13 Pro Max 7 Makro iPhone 13 Pro Max 6 Makro iPhone 13 Pro Max 5 Makro iPhone 13 Pro Max 4 Makro iPhone 13 Pro Max 3 Makro iPhone 13 Pro Max 2 Makro iPhone 13 Pro Max 1 Vstoupit do galerie

Na fotoaparát iPhonů 13 Pro (Max) si jako již tradičně posvítili odborníci z DXOMark, kteří testují prakticky všechny zajímavé fotomobily. Novinka z dílny Applu si od nich odnesla konkrétně průměrných 137 bodů, když získala 144 bodů za fotky, 119 bodů za videa a 76 bodů za zoom, což jí zařadilo až na čtvrté místo za Huawei P50 Pro se 144 body, Xiaomi Mi 11 Ultra se 143 body a Huawei mate 40 Pro+ se 139 body. Za iPhony je pak Huawei Mate 40 Pro se 136 body, Xiaomi Mi 10 Ultra se 133 body, Huawei P40 Pro se 132 body, Oppo Find X3 Pro se 131 body. Zajímá-li vás pak to, jak si letošní iPhony stály oproti loňským modelům, jsou dle odborníků o 9 bodů lepší.

Co se pak týče samotného testu, experty z DOXMark velmi potěšila kvalita klasického focení, při kterém je telefon schopen zachytit velmi živé barvy s příjemnými přirozenými tóny pleti. Pochvalu si zasloužila rovněž bílá, velmi kvalitní automatické ostření, které je schopné fungovat spolehlivě i při vyfocení několika fotek rychle po sobě a samozřejmě schopnost fotoaparátů zachytit množství detailů za každé situace. Na druhou stranu se mohou uživatelé čas od času setkat s omezeným HDR při náročnějších scénách. Neuspokojivým je pak zoom, který je na dnešní dobu podle DXOMark zkrátka slabý.

Zajímá-li vás hodnocení videa, to je u nových iPhonů dle odborníků na velmi vysoké úrovni a oproti loňským modelům skoro až nesrovnatelné. Skvěle funguje i kinematografický režim, který sice čas od času nedokáže ideálně zaostřit předmět přesně tak, jak je potřeba, ale většinu času to zvládá bez větších problémů. Kdyby si tedy telefon nepokazil své hodnocení u zoomu, zřejmě by tabulku DXOMark suverénně opanoval.