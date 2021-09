iPhone 13 Pro Max má nejlepší displej ze všech smartphonů na světě

Přestože se nová generace iPhonů prodává teprve pár dní, už začíná sklízet první ocenění. Po vítězstvích v testech výdrže baterie nyní zabodovala i v tvrdém testu displeje u odborníků z DIsplayMate. Ti si berou každoročně na paškál ty nejlepší smartphony, aby si posvítili na zobrazovací schopnosti jejich panelů a porovnali je s konkurencí. A jelikož Apple v minulých letech vždy se svými displeji zabodoval, asi vás nepřekvapí, že ani letos tomu nebude jinak.

Nový iPhone 13 Pro Max navázal v testu na loňská 12 Pro Max, předloňský 11 Pro Max a starší XS Max a X, když jej opět ovládl a stal se tak smartphonem s nejlepším displejem na světě současnosti. Odborníky z DisplayMate ohromily jak technické specifikace udávané Applem, tak i reálné používání panelu, kdy jeho zobrazovací výkon označili za naprosto špičkový a přesnost zobrazování barev vizuálně nerozeznatelnou od originálu. Slova chvály si pak Apple vysloužil i za zvýšení jasu, vynikající plastičnost či třeba ProMotion – tedy variabilní obnovovací frekvenci. A jelikož si novinka vedla skvěle i v laboratorních měřeních zobrazovacích schopností, stala se alespoň na dalších pár měsíců králem displejů. Důležité je nicméně dodat to, že stejné prvenství si odnáší i iPhone 13 Pro, který disponuje displejem stejným, jen menším.

Vítězství nového iPhonu v testu displeje není sice ničím překvapivým, lze jej však přesto označit za do jisté míry úsměvné. Displeje by totiž měl Applu dodávat i letos jeho hlavní konkurent Samsung, který do tohoto testu pravidelně vysílá své vlastní vlajkové lodě a taktéž se s nimi umisťuje na stupních nejvyšších. Nyní však pomohl dodávkou displejů své smartphony překonat, za což čelí rok co rok řadě posměšků. Na druhou stranu, jakmile odhalí na jaře příštího roku novou řadu Galaxy S, prvenství v soutěži velmi pravděpodobně opět urve pro sebe.