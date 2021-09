Jablečný bizár: Applu uniklo, že ho štvou úniky

Zatímco ještě před například deseti lety se prakticky nestávalo, že by svět věděl o hardwarových či softwarových plánech Applu před tím, než by je on sám odhalil, poslední roky jsou na různé úniky informací o jeho plánech extrémně plodné. Mnozí jablíčkáři sice spekulují nad tím, že se o ně stará i sám Apple kvůli snaze zvýšit o jeho produkty zájem, ale jak se nyní zdá, tato teorie zřejmě tak úplně pravdivá nebude. Applu totiž nyní unikla interní komunikace, ve které jeho šéf informuje své podřízené, že ho stejně jako je úniky štvou.

Před spuštěním předobjednávek nové generace iPhonů se mělo v Apple Parku konat organizační setkání jeho zaměstnanců, ze kterého měly uniknout různé, byť nedůležité, informace. To mělo mnohé účastníky setkání dost zklamat a naštvat, což se nakonec doneslo až k šéfu Applu Timu Cookovi, který o pár dní později rozeslal hromadný mail. V tom píše mimo jiné ho, že na zaměstnancích vidí neuvěřitelnou frustraci z úniků informací k novinářům, což vede k předčasnému odhalení produktů. V mailu dále stojí, že Cook sdílí se zaměstnanci jejich frustraci a uvědomuje si, že jsou úniky velký problém nejen firmy, ale i týmů pracovníků, které si kvůli nim nemohou věřit tak, jak by bylo potřeba. V závěru mailu pak ujišťuje o tom, že se společnost snaží zaměstnance, kteří vynáší informace vypátrat a jakmile se tak stane, bude se muset za své činy zodpovídat. Jak přesně sice v mailu nepíše, ale v úplném závěru se nechává slyšet, že podobní lidé do Applu nepatří, takže se dá očekávat jejich vyhazov.

Unikl třeba už i design iPhonu 14 Pro iPhone 14 9 iPhone 14 8 iPhone 14 7 iPhone 14 6 +2 Fotek iPhone 14 5 Vstoupit do galerie

Zda se Applu v následujících měsících či letech podaří s úniky informací něco udělat ukáže až čas. Dlouhodobě se sice proslýchá, že se snaží boj proti únikům zintenzivňovat a nasazuje nové a nové mechanismy, které mu v tom mají pomoci, ale zároveň se dlouhodobě nezdá, že by to k něčemu vedlo. Frekvence úniků totiž rozhodně neustává, ba právě naopak je možná ještě na vyšší úrovni než před několika lety. Nevidíme sice již tak často reálné fotky z továren, ale zato slýcháme o chystaných novinkách spousty detailů, o kterých jsme si mohli dříve nechat jen zdát.