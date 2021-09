První dojmy z iPad mini 2021

Když Apple představil nový iPad mini, byl jsem z něj ohromen a to navzdory faktu, že kromě létání s dronem jej asi nemám jak využít a měnit jej za iPad Pro i když už dva roky starý, jsem neplánoval. Když mi přistál na stole a já si s ním začal hrát, překvapilo mě pár věcí, na které se nyní pojďme společně podívat. V žádném případě jej nechci prozatím hodnotit a berte následující řádky skutečně jen jako první dojmy – jako to, co zažijete pár desítek minut potom, co nový iPad poprvé zapnete.

První, čeho jsme si všiml je fakt, že samotné tělo nepůsobí v ruce tak prémiově jako iPad Pro a to navzdory tomu, že vypadá na chlup stejně. Zkrátka na iPadu mini je tak nějak cítit na první dotek, že se nejedná o to nejdražší a nejlepší, co Apple umí předvést, ale jedná se spíše o vstupní model do kategorie iPadů.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Samotný displej má v porovnání s iPhonem znatelně nižší jas a kontrast, díky čemuž nepůsobí až tak plasticky, jako když se díváte na novější iPhony, ovšem v porovnání s iPadem Pro z roku 2018 není rozdíl téměř patrný až na fakt, že barvy na iPadu mini působí vybledlejším dojmem. Nově nabízí iPad mini kromě přepracovaného těla také čtveřici reproduktorů se stereo zvukem. Ten je na první poslech poměrně dobrý, i když ve vyšších úrovních hlasitosti se může zdát zejména při mluveném slovu trochu plechový. Celkově však s přihlédnutím na velikost zařízení a to, co na něm budete nejčastěji slyšet, není zvuk špatný, ale rozhodně si z něj nesednete na zadek. Mnohem nepříjemnější je ovšem skutečnost, že v momentě, kdy posloucháte zvuk na hlasitost vyšší než zhruba 70 %, reproduktory citelně rezonují do samotného těla a iPad vám tak vibruje v rukou. V případě iPadu Pro, který má podobné rozložení reproduktorů, jsem se s tímto jevem nesetkal.

Naopak se mi líbí Touch ID, které reaguje rychlostí blesku a než tlačítko stisknete a pustíte, abyste iPad odemkli, automaticky se nascanuje váš otisk a iPad se odemkne. Samozřejmě zejména u iPadu je Face ID pohodlnější, ale i u toho se vám čas od času stane, že si jej při chycení iPadu zakryjete rukou, aniž byste na to mysleli a pak je celý proces zdlouhavější. Samotné tlačítko reaguje opravdu bleskově. Jediné, co mi vadí je fakt, že tlačítka pro hlasitost jsou tentokrát také na vrchní části iPadu a příliš intuitivnosti v tom, kde jsou tlačítka hlasitosti a kde Touch ID zde tedy bohužel nehledejte. Líbí se mi také fotoaparát, který vypadá opravdu na vysoké úrovni a i když jsem vyfotil jen pár fotek, rozhodně to není žádná nouzovka, ale foťák, se kterým máte možnost minimálně v kanceláři nebo venku za dobrého světla pořídit fajn fotografie.

Do prvních dojmů chtě nechtě patří také dojem z toho, jak působí software a zde nemohu nechat na iPadu mini niť suchou. První co nechápu je fakt, proč když se pohodlně vejde na displej 5 ikon vedle sebe, tak jsou zde jen čtyři. Proč když spustím jakoukoli aplikaci kromě těch nativních, musím se dívat na dva rámečky kolem displeje. Jeden je fyzický a druhý je způsobený tím, že drtivá většina aplikací zkártka není pro tento iPad přizpůsobena. Ano, nyní se naskýtá logický argument, že za to mohou vývojáři, ale já si nekoupil iPad od vývojářů, ale od Applu a to, co je za tím mě jako zákazníka nemusí vůbec zajímat. Naopak mám pocit, že jsem zaplatil za něco, co se mi nedostává, protože využít celý displej, kterým se Apple chlubí na svém webu, se vám téměř u žádné aplikace třetích stran nepodaří a vy se tak díváte na dvojité rámečky. Poměr stran, který Apple zvolil, nenahrává nejen aplikacím, ale ani videím, které jsou tak v malém pruhu uprostřed a okolo nich máte dva černé pruhy, aby došlo k zachování poměru stran samotného filmu a je jedno, zda se bavíme o YouTube nebo o nejnovějším seriálu na Apple TV+.

Věřím, že se to časem zlepší, ale nebyla to jedna z věcí, na kterých jsme se před pár lety smáli Androidu, kde vyšel nový tablet nebo smartphone a teprve poté se ladil software? Myslím, že na první dojmy toho bylo už celkem dost a věřím, že najdu spoustu drobností, kterými mě iPad mini překvapí. Na to si však musíte počkat do recenze.

