Majitelé iPadů mini 6 hlásí první problém. Jejich displej se hýbe jako želé

Ani novým iPadů mini 6 se nevyhnou klasické porodní bolesti spojené se startem jejich prodejů. Ty sice začaly teprve v pátek 24. září, už o víkendu se nicméně začaly objevovat zprávy o tom, že se v mnoha případech chovají displeje nestandardním způsobem. Řeč je konkrétně o zobrazování obsahu v pomyslném “želé stylu”.

Nejste si jisti tím, co si pod “želé stylem” představit? Jednoduše nesouměrně se pohybující obsah při scrollování na displeji. Jinými slovy – zatímco jedna polovina obsahu na displeji se posune instantně, druhá se posune s určitým časovým odstupem, což ve výsledku působí právě jako klasické vlnění želé známé třeba z filmů. Jak vypadá tento problém naživo se můžete podívat ve videu níže.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021