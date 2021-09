Unboxing iPad mini v podání LsA

Pokud bychom volili produkt, který za poslední roky dostal nejvýraznější designovou změnu, pak by byl jednoznačným vítězem iPad mini. Zatímco ještě v loňském roce jeho pátá generace vypadala v podstatě stejně jako ta první, tentokrát přichází na řadu zcela nový iPad mini. Nám v redakci dnes přistál ve verzi bez 5G, kterou váš obdržíme začátkem příštího týdne a v rámci recenze se již podíváme právě na model s možností použití dat i mimo Wi-Fi připojení. Nejprve se však pojďme podívat na tradiční rozbalování.

Už samotná krabička s poutkem na stojan, které známe především z příslušenství, svědčí o tom, že Apple bere iPad mini jako skutečně miniaturní zařízení. Jak již bývá zvykem, i tentorkát tělo iPadu v podstatě kopíruje samotné balení a to je tak jen o něco málo větší než iPad. Nechybí samozřejmě patřičná dokumentace a to včetně informací o rychlém spuštění nebo o možnostech prvního nastavení. Součástí dokumentace je i dvojice samolepek. Na rozdíl od iPhone, který je dvakrát dražší, v rámci balení iPadu mini dostanete nabíječku a to rovnou poměrně výkonou 20W variantu. Kromě ni je v balení také USB-C na USB-C kabel, pomocí kterého můžete iPad nabíjet nebo k němu připojit například fotoaparát, GoPro kameru a další příslušenství. První dojmy z iPadu mini vyjdou na LsA již za pár desítek minut s tím, že na plnohodnotnou recenzi, se můžete těšit v nejbližších dnech.

