Chyba v iOS 15 znemožňuje ovládat AirPods Pro přes Siri

iOS 15 pro veřejnost je sice vydaný již relativně dlouho, jablíčkáři v něm však stále naráží na další a další chyby, které jeho využívání znepříjemňují. Jedna čerstvě objevená se pak točí okolo AirPods Pro a jejich ovladatelnosti přes Siri. Jak se nicméně zdá, oprava je již na cestě a to konkrétně v rámci updatu iOS 15.1.

Chyba ovlivňující AirPods Pro se projevuje jednoduše tak, že znemožňuje skrze příkazy Siri zaktivovat režim propustnosti či aktivní potlačení okolního hluku, potažmo mezi nimi přepínat. Jakmile uživatelé Siri o změnu či aktivaci režimu požádají, odpoví jim, že se omlouvá, ale že není schopná tento úkon provést, byť to ještě v iOS 14 hravě zvládala. Jablíčkáři nicméně poukazují na to, že po instalaci vývojářské bety iOS 15.1 je funkčnost hlasových příkazů zpátky a to ve formě, na jakou jsme byli donedávna zvyklí.

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 +16 Fotek iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

Kdy přesně by mohl Apple iOS 15.1 vydat lze v tuto chvíli jen stěží odhadnout. Jednat se totiž může jak o první větší update systému, tak i jen o opravný patch, který jen svým označením odpovídá většímu updatu. Obecně se dá nicméně říci, že první aktualizace iOS 15 se dá očekávat v průběhu příštího týdne s tím, že bude zaměřena na opravy hlavních neduhů, na které si jablíčkáři nyní stěžují.