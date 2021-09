Apple: Fortnite do App Store nepustíme, dokud nebude rozsudek soudu pravomocný

Právní bitva mezi Applem a Epicem neutichá. Začátkem tohoto měsíce předsedající soudce Yvonne Gonzalez Rogers rozhodl, že Apple musí umožnit vývojářům App Store přesměrovat uživatele i na jiné platební systémy. Ve všech ostatních záležitostech dal ale za pravdu Applu, což jablečný gigant označil za jednoznačné vítězství. Epic naopak podal odvolání. Nyní jablečná společnost odmítla žádost Epicu o obnovení vývojářského účtu, jenž by mu umožnil vrátit Fortnite zpět do App Store.

Jen připomeňme, že dle rozsudku loňské rozhodnutí Applu ukončit vývojářský účet společnosti Epic bylo platné. Rozhodnutí také nevyžaduje, aby Apple obnovil účet Epicu a umožnil mu nahrát Fortnite zpět v App Store. Rozhodnutí je ponecháno čistě na Applu. A ten se k tomu pravděpodobně moc nemá, jelikož generální ředitel Epic Games Tim Sweeney na Twitter napsal, že Apple žádost o obnovení účtu Epicu zamítl. Taktéž doložil e-mail, který poslal Philu Schillerovi, a v němž žádá o reaktivaci s tím, že slibuje dodržování pravidel Applu. Právní tým společnosti Apple napsal, že Fortnite nebude do App Store navrácen, dokud zde nebude pravomocný rozsudek soudu. Tedy takový rozsudek, proti kterému nelze již užít žádný opravný prostředek. Na základě chování stran může takový proces trvat i roky. Uvidíme, jak to tedy dopadne. Příběh začíná připomínat telenovelu. Naříkání generálního ředitele Epicu na Twitteru můžete vidět pod tímto odstavcem.

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d "welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else". Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021