Rakuten Viber přináší zajímavou novinku v podobě AR objektivů pro Slováky

Tisková zpráva: Slováci se odteď mohou inspirovat různými efekty a posílat své kreativní fotografie či videa přímo v chatu. Rakuten Viber, který je zároveň globálním lídrem v oblasti zpráv a hlasové komunikace, posouvá své vlastní hranice tím, že do své aplikace na Slovensku přidává řadu nových objektivů rozšířené reality (AR). Appka nově přináší takzvané Bitmoji neboli personalizované kreslené verze avatarů, které je možné přidat k vašim fotografiím a videí, případně si tak vytvářet vlastní samolepky. Přidání objektivů do aplikace Viber bylo možné díky partnerství se společností Snap Inc – tedy vývojářem populárního Snapchatu.

Zdroj: Viber

AR objektivy dělají komunikaci podstatně zábavnější, zapamatovatelnější a zajímavější. To si samozřejmě uvědomuje i Rakuten Viber, a proto svým uživatelům přináší doslova široké porfólio kreativity pro vytváření zajímavých fotografií a videí a následné sdílení s přáteli, případně na jiných platformách. Objektivy rozšířené reality takto reagují i na nejmenší mimické pohyby, což zabezpečuj zachytávání pohybů tváře, úsměvy či mrkání a dodává jim skvělý nádech.

Viber poskytuje širokou škálu možností designu, včetně:

objektivů, které přidávají objekty a různé textury přímo na tvář, části těla či pozadí. Může se jednat o klobouky, tetování, malby, grafiku a další.

realistických filtrů, které mění barvu pokožky, přidávají make-up či třpytky, případně dokážou změnit celý účes.

objektivů, které vám dokážou změnit vzhled úplně, a to například na zvíře.

gamifikačních objektivů, které si uživatelé mohou navzájem posílat a jednoduše tak s sebou soutěžit.

Během uvedení na trh je v aplikaci dostupných až 30 takovýchto objektivů. Společnost navíc navazuje na své tradice, a aby zůstala co možná nejblíže ke svým uživatelům na celém, tak postupně přidá i speciální objektivy určené výhradně pro slovenské uživatele. Současný začátek školního roku si studenti mohou zpříjemnit například náhodným generováním svých budoucích povolání, přičemž sportovní fanoušky pak určitě potěší slavnostní filtr se slovenskou národní vlajkou.

Zdroj: Viber

Společnost celkově plánuje přidat až 300 objektivů, čehož chce dosáhnout pravidelnými (měsíčními aktualizacemi) do konce letošního roku. I samotný senior ředitel EMENA, Rakuten Viber zmínil, že se za poslední rok komunikace po celém světě rychle přesunula do on-line prostoru, na což je třeba reagovat. Přesně z tohoto důvodu nyní přichází AR objektivy, které umožní rozvinout kreativitu samotných uživatelů a navíc se jedná o zábavné zpestření. Dokonce i jiné společnosti si do Viberu budou moci přidat svoje objektivy. Prvními partnery jsou již nyní firmy WWF a FC Barcelona, či dokonce i Světová zdravotnická organizace. V budoucnu by se po jejich bok měly postavit i slovenské značky.