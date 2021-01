Viber upozorňuje na alternativy poté, co WhatsApp oznámil úpravu pravidel k ochraně soukromí

Tisková zpráva: Rakuten Viber, jedna z předních světových aplikací pro snadnou komunikaci, vyjadřuje svůj nesouhlas s úpravami v oblasti ochrany soukromí uživatelů, které oznámil WhatsApp. Uživatelům dříve aplikace WhatsApp umožňovala nesdílet své telefonní číslo s Facebookem, nyní to ale bude povinné. Uživatelé musí s novými podmínkami souhlasit do 30 dnů, jinak nebudou moct svůj účet používat.

K porozumění celého problému pro uživatele WhatsApp, doporučujeme přečíst si rozhovor s jedním ze zakladatelů WhatsAppu, Brianem Actonem, v časopise Forbes z roku 2018. V rozhovoru mluvil o důvodech, proč WhatsAppu opustil a proč lidem doporučil, aby si Facebook smazali. “Prodal jsem svoje uživatelské soukromí za větší benefit. Udělal jsem rozhodnutí a kompromis. A musím s tím žít každý den.”

Nejnovější update dokončil začlenění WhatsAppu do Facebooku. WhatsApp a Facebook se tak stávají jednou platformou a uživatelé tak budou monetizováni více než dříve. To by mělo být varování pro ty, kteří chtějí komunikovat v soukromí.

Až do updatu ze 4. ledna uváděly podmínky pro použití WhatsApp následující:

„Respekt pro vaše soukromí je zakódovaný v naší DNA. Od založení WhatsAppu dbáme na to, aby naše služby odpovídaly zásadám ochrany soukromí.”

„Vaše WhatsApp zprávy nebudou sdíleny s Facebookem a neuvidí je tak nikdo další. Facebook nijak nevyužije vaše WhatsApp zprávy, kromě toho, že nám službu umožní provozovat a dodávat.”

Není překvapením, že tyto dvě zásady byly vymazány.

Na rozdíl od Whatsappu, se Viber soustředí na implementaci funkcí, které uživatelům zajistí bezpečnost a soukromí pro jejich data. Tyto funkce zahrnují:

Defaultní šifrování na obou stranách komunikace pro soukromé hovory a chaty, není potřeba to jakkoliv nastavovat. Je to snadné a jasné: nikdo nemá přístup k hovorům a konverzacím, kromě účastníků. Ani Viber.

pro soukromé hovory a chaty, není potřeba to jakkoliv nastavovat. Je to snadné a jasné: nikdo nemá přístup k hovorům a konverzacím, kromě účastníků. Ani Viber. Doručené zprávy nejsou ukládány a záloha na Cloudu je defaultně vypnutá: Uživatelé, kteří si chtějí zálohu na cloudu aktivovat, tak mohou učinit. Viber ale neuchovává kopie zpráv a hovorů.

Uživatelé, kteří si chtějí zálohu na cloudu aktivovat, tak mohou učinit. Viber ale neuchovává kopie zpráv a hovorů. Soukromí: Viber nabízí bezpečnostní funkce, které umožňují posílat zprávy, které se samy zničí nebo mít celé konverzace uzavřené jako tajné a umožňovat přístup pouze s použitím PIN kódu.

Viber nabízí bezpečnostní funkce, které umožňují posílat zprávy, které se samy zničí nebo mít celé konverzace uzavřené jako tajné a umožňovat přístup pouze s použitím PIN kódu. Žádná data uživatelů nejsou sdílena s Facebookem: Viber ukončil veškeré obchodní vztahy s Facebookem. Žádné informace tak nejsou a nebudou s Facebookem sdíleny.

“Nejnovější update v podmínkách ochrany soukromí WhatsAppu zcela potlačuje význam slova “soukromí”. Poukazuje nejen na to, jak málo soukromí uživatelů pro WhatsApp znamená, ale je také důkazem, že toto chování k uživatelům můžeme očekávat i v budoucnu. Dnes jsem více než kdy dříve pyšný na to, jakou ochranu soukromí nabízí Viber a rád bych všem nabídnul, aby svou komunikaci přesunuli na Viber, kde jsou více než pouhým zdrojem dat, která se prodají tomu, kdo nabídne nejvíce,” řekl generální ředitel Rakuten Viber Djamel Agaoua.

Nejnovější informace o aplikaci Viber jsou pro vás vždy připraveny v oficiální komunitě Viber Czech Republic. Zde se dozvíte novinky o nástrojích v naší aplikace a můžete se také zúčastnit zajímavých anket.